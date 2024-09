Von der Leyen mantiene la presión para una Comisión paritaria: "Si no se pide, no se consigue"

Nada más lograr en julio la reelección en la Eurocámara para un segundo mandato como jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen envió una carta a todos los líderes europeos en la que les pedía que le presentaran dos candidatos (un hombre y una mujer) para configurar su equipo. La única excepción era para los comisarios que repiten mandato. "Una vez más, mi objetivo será lograr una proporción igual de hombres y mujeres en la mesa del colegio", proclamó la alemana en Estrasburgo.

Sin embargo, los jefes de Estado y de Gobierno han ignorado de forma casi sistemática la petición de la presidenta del Ejecutivo comunitario. "Soy consciente de que la presidenta Von der Leyen puede solicitar el nombre de un hombre y de una mujer. En esta ocasión, y respetuosamente de acuerdo con los Tratados, hemos tomado la decisión de enviar un sólo nombre", dijo el primer ministro irlandés, Simon Harris. Dublín ha designado a su exministro de Finanzas, Michael McGrath.

El resultado es que en la lista final de aspirantes hay sólo 9 mujeres (a las que hay que sumar a la propia Von der Leyen y a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, designadas ambas directamente por los líderes europeos), frente a 17 hombres, muy lejos de la paridad a la que aspiraba la alemana.

Sin embargo, Von der Leyen mantiene la presión sobre los Gobiernos para mejorar el equilibrio de género en su equipo, aunque sea en tiempo de descuento. La presidenta ha pedido a varios Estados miembros (los que han enviado a aspirantes menos cualificados) que cambien a su candidato por una mujer. A cambio promete una cartera más potente en su nuevo equipo. El caso más conocido es el de Malta, cuyo Gobierno ha propuesto un experto en asuntos europeos pero sin perfil político. La alemana sugiere que se quede la actual comisaria maltesa, Helena Dalli.

En una rueda de prensa este miércoles, Von der Leyen ha confirmado que sigue negociando con los líderes europeos para mejorar el equilibrio de género en su equipo. Además, ha solicitado auxilio a la Eurocámara, que tendrá que examinar y dar su visto bueno a todos los candidatos, y por tanto tiene la posibilidad de pedir la retirada de los hombres menos preparados.

La presidenta ha destacado que "el primer criterio y el más importante" es la "competencia" de los candidatos a comisarios y su "experiencia" al más alto nivel político y ejecutivo. "Vivimos en tiempos difíciles y tenemos una gran responsabilidad de liderar la Unión Europea en territorios inexplorados", ha alegado Von der Leyen.

"Luego hay un segundo criterio que es el equilibrio. Somos muy claros en el equilibrio geográfico (norte/sur, este/oeste) en el reparto de carteras. Somos muy claros en el equilibrio en términos de afiliación política. Y debemos ser equilibrados cuando se trata de diversidad a la hora de representar a la gente de la UE. Y la mitad de los ciudadanos de la UE son mujeres", destaca la presidenta.

"Durante toda mi vida política he luchado para que las mujeres tengan acceso a puestos de toma de decisiones y de liderazgo. Y mi experiencia es que si no se pide, no se consigue. No viene dado de forma natural (...) Es un viaje difícil, sin duda, pero eso no cambia en absoluto mi convicción ni mi determinación", ha subrayado la alemana.

Sin su carta pidiendo a los Gobiernos un hombre y una mujer, el resultado hubiera sido 4 mujeres y 21 hombres, asegura Von der Leyen. "El proceso sigue en marcha, ahora hemos alcanzado los dos dígitos de mujeres. Pero todavía no he visto a todos los posibles candidatos. Y tengo discusiones con los jefes de Gobierno sobre los diferentes nombres y las diferentes posibilidades", ha agregado.

"Para mi es importante abordar seriamente esta cuestión. En el Tratado, las tres instituciones son responsables de formar el colegio. Es responsabilidad de los Estados miembros, que deben tener en cuenta la competencia y el equilibrio; por supuesto es responsabilidad de la presidenta de la Comisión a la hora de repartir competencias y carteras; y también del Parlamento Europeo", señala Von der Leyen.