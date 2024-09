Frontex dice que puede hacer más en Canarias pero necesita una petición oficial de Sánchez

La Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) puede hacer más para amortiguar el impacto de la crisis migratoria en Canarias, pero para ello necesita una petición oficial de ayuda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta ahora no ha llegado. Este es el mensaje que ha lanzado este miércoles el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, durante una comparecencia este miércoles en la Eurocámara.

Leijtens -que ha visitado recimiente Madrid y las islas para abordar la crisis- ha admitido que la situación en Canarias es "muy preocupante" debido al "gran incremento" de llegadas irregulares, que a su juicio tiene un carácter "estructural". Según los datos de Frontex, la presión migratoria en las islas aumentó un 154% durante los primeros 7 meses del año. Una cifra que contrasta con el descenso del 40% en el conjunto de la Unión Europea.

En estos momentos, la Guardia Europea de Fronteras y Costas ya tiene desplegados en Canarias a 60 efectivos, que ayudan a las autoridades locales en "tareas clave", como el registro y la toma de huellas dactilares de los migrantes, además de proporcionar servicios de traducción y realizar entrevistas con los migrantes.

No obstante, el director de Frontex ha insistido en que la agencia está completamente preparada para ofrecer más apoyo, aunque añade que cualquier nuevo despliegue o mayor participación depende de las solicitudes formales del Gobierno español. Como parte del procedimiento regular de planificación de sus operaciones para el próximo año, la Guardia Europea de Fronteras y Costas está ahora a la espera de las peticiones de España para 2025.

"Espero que se nos permita y se nos reclame proporcionar este apoyo, que realmente es muy necesario. Lo he visto con mis propios ojos: he estado en centros de recepción, he ido a la costa, he hablado con la Guardia Civil. Soy plenamente consciente. Pero todo empieza con una solicitud del Gobierno español. Si falta eso, no puedo apoyar a España", ha dicho Leijtens en respuesta a una pregunta del eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido.

En su intervención, Zoido ha criticado al Gobierno de Sánchez precisamente por no haber solicitado más ayuda a Frontex. "A pesar de las múltiples advertencias, el Gobierno de España no ha puesto los medios necesarios para evitar la crisis y ahora pretende descargar su responsabilidad en la comunidad autónoma de Canarias", ha denunciado. A su juicio, la situación en las islas es "insostenible" y hay "una alarma tremenda".

Por su parte, el director de Frontex ha admitido también que, a diferencia de España, no puede intervenir en las costas de los países de origen y de tránsito (como Senegal, Mauritania y Gambia) porque carece de base legal para ello.

"Por lo que he escuchado en Madrid y en Canarias, entiendo que el principal foco ahora mismo es trabajar con los países de origen y de tránsito. Pero en esto estamos bastante limitados debido a la falta de un marco legal, es decir, de un acuerdo con Senegal, Mauritania y Gambia. Estamos intentando encontrar no lagunas, porque eso suena ilegal, pero sí formas de contribuir", ha señalado.

El director de Frontex ha reclamado además a los Estados miembros y a la Eurocámara una mayor dotación en equipos de vigilancia, drones, aviones y helicópteros. Tras escucharle, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha anunciado que pedirá incluir la crisis migratoria en Canarias en uno de los próximos plenos del Parlamento Europeo.