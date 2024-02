La madre de Navalny pide a Putin que le entregue el cuerpo de su hijo, perdido desde el sábado

La madre y la viuda del líder opositor ruso, Alexei Navalny , exigieron este martes al presidente, Vladímir Putin, la entrega del cadáver del político, muerto en extrañas circunstancias el pasado viernes.

"Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución de este asunto sólo depende de usted ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!", dijo Liudmila Naválnaya, madre del opositor, en un vídeo colgado por el equipo del opositor en redes sociales.

Por su parte, las autoridades rusas han vuelto a negar su implicación en la muerte del líder opositor ruso pero han trasladado a la familia que el cadáver será entregado, como mínimo en dos semanas. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, acusó a la familia de hacer acusaciones "infundadas y vulgares".

La madre de Navalny exige a Putin la entrega del cadáver

La progenitora, de 69 años, exigió que le entreguen "inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda" porque, como explicó en el vídeo de redes, "es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo y no me dicen donde se encuentra", señaló.

El vídeo de Liudmila Naválnaya, ha sido grabado frente a la prisión 'Lobo Polar' en Jarp donde murió Navalny y hasta donde la madre y su abogado se desplazaron para ver el cadáver del líder opositor.

Carta a la Administración

El equipo de Navalny publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Liudmila Naválnaya, viuda del opositor. En ese texto se denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

Yulia, viuda del opositor, exigió al Kremlin la entrega del cuerpo; y es que fue una petición suya en 2020 la que permitió el traslado del opositor a una clínica en Berlín tras ser víctima de un envenenamiento en un viaje a Siberia a manos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) por orden del jefe del Kremlin, según la oposición.

[La viuda de Navalny sigue su legado contra Putin: "Lo aniquilaron, pero no han doblegado su espíritu"]

A diferencia de la madre del opositor, que en ningún caso ha culpado directamente a Putin, su viuda ahora culpa directamente al líder ruso de ordenar el asesinato de su oponente político, unas acusaciones que hoy fueron calificadas de "infundadas" y "groseras" por el portavoz de la Presidencia rusa.

"Me importa un bledo cómo el secretario de prensa del asesino comente mis palabras. Devolved el cuerpo de Alexéi y dejad que sea enterrado dignamente, no impidáis que la gente se despida de él", escribió Naválnaya en X.

[Putin sigue castigando a Navalny después de muerto]

Este lunes, la viuda del político había anunciado en esa red social y YouTube que continuaría el trabajo de Alexéi en aras de una Rusia "libre, pacífica y feliz".

Después de publicar tres mensajes en X, la recién cuenta de Naválnaya fue temporalmente suspendida, aunque pronto la compañía de Elon Musk restableció el acceso a la misma, argumentando un error en los mecanismos de protección de cuentas.

La disidencia no calla

Pese al riesgo para su vida, otro encarcelado opositor ruso Iliá Yashin publicó un mensaje en el que acusó al presidente ruso de estar detrás del asesinato de Navalny.

"Putin tenía el motivo y la capacidad (de acabar con la vida de Navalny). Y estoy convencido de que él ordenó ese asesinato", aseguró Yashin, quien cumple ocho años y medio de cárcel por criticar la campaña militar rusa en Ucrania

[Muere en prisión el periodista bielorruso Ígor Lednik, condenado por criticar a Lukashenko]

El político agregó que Navalny era su amigo, al igual que el político ruso, Boris Nemtsov, asesinado a pocos metros del Kremlin en 2015.

"Hoy mis dos amigos están muertos. (...) Yo estoy entre rejas, mi vida está en manos de Putin y está en peligro. Pero me mantendré en mis trece", prometió.

Otro activista y preso político ruso Andréi Pivovárov escribió en X que Navalny se encontraba en la vanguardia de la oposición al poder "y por eso ya no está entre nosotros".

"Ya no se trata de un paso más hacia el abismo, sino de la aceleración de la caída libre", agregó.

El Kremlin guardó hoy silencio ante la reclamación de la madre y la viuda de Navalny .

Mientras, el Ministerio del Interior volvió a declarar en búsqueda y captura a Oleg Navalny , hermano de Alexéi, sin especificar el cargo que se le imputa.

Sigue los temas que te interesan