Un grupo de propalestinos asalta la televisión finlandesa y piden el boicot a Eurovisión

Varias decenas de manifestantes -unos 40- han irrumpido este sábado en la sede de la televisión pública finlandesa Yle, en Helsinki, para exigir que boicotee la final del festival de Eurovisión debido a la presencia israelí.

En vídeos difundidos por diversos medios finlandeses se puede ver a los activistas sentados en el suelo con pancartas como "Boicot Eurovisión" o "Detened el genocidio". Los manifestantes afirman que Israel está empleando Eurovisión como una plataforma para lavar su imagen con la participación de la artista Eden Golan.

"Yle debería defender sus valores también hoy y no de forma contradictoria e hipócrita solo en ciertos contextos concretos. Nada justifica la participación de Yle en Eurovisión si Israel toma parte", han afirmado los activistas en un comunicado.

La policía llegó a la sede poco después de la protesta y desalojó a los manifestantes. El jefe de seguridad de Yle, Jyrki Guttorm, ha asegurado al medio Dagens Nyheter que no se han producido daños. "Ha estado tranquilo y sereno. La policía llegó poco después de que aparecieran los manifestantes. No ha habido daños a la propiedad de Yle ni amenazas al personal", afirma Guttorm a HBL.

Uno de los manifestantes, Wilhelm Blomberg, asegura ante HBL que "No vamos a impedir que la gente venga a trabajar, solo queremos recordarles lo que está sucediendo en Gaza". Los manifestantes creen que lo lógico debería ser boicotear la competición por la participación de Israel, ya que consideran que sería una forma para que el país mejore la imagen de sí mismo.

"El conflicto no ha hecho más que empeorar con el ataque de Israel a la ciudad de Rafah, de donde han huido 1,5 millones de palestinos por orden de Israel. No hay comida, no hay agua y no hay ayuda disponible", denuncia Blomberg, que se pregunta "Mi pregunta a Vilén y a Yle es ¿cuándo es suficientemente malo retirarse de la competición?",

En Malmö (Suecia), donde se celebra esta noche la final, ha sido convocada para esta tarde una manifestación de protesta contra la participación de Israel en Eurovisión y por el fin de la guerra en Gaza horas antes de que se celebre la final del certamen musical.

Ya en enero un grupo de músicos finlandeses había pedido a Yle que ejerciera presión sobre la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para que ésta excluyera del concurso a Israel debido a la situación en Gaza.