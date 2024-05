Sánchez se queda en minoría dentro de la UE en el reconocimiento del Estado palestino

Con el anuncio de que reconocerá de forma unilateral el Estado palestino el próximo 28 de mayo, Pedro Sánchez se queda en minoría dentro de la Unión Europea. Únicamente Irlanda se ha sumado a la iniciativa de España de forma prácticamente simultánea. También lo ha hecho Noruega, pero no forma parte de la UE.

Incluso Eslovenia y Malta, que en marzo pactaron con Madrid y Dublín ir de la mano en el reconocimiento del Estado palestino cuando "las circunstancias sean adecuadas", se han descolgado al final del paso diplomático de este miércoles. Los dos países aún sopesan sumarse, pero lo harían más tarde.

En el caso de Eslovenia, el asunto volverá a la agenda del Gobierno el 13 de junio, pero la decisión final tiene que aprobarla el Parlamento, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas. En cuanto a Malta, el posible reconocimiento de Palestina no tiene fecha de momento.

"Malta ha afirmado recientemente su disposición a reconocer a Palestina, cuando ese reconocimiento pueda suponer una contribución positiva y cuando las circunstancias sean adecuadas. En este sentido, el Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Próximo para determinar los plazos óptimos para este importante acontecimiento lo antes posible", explican a este periódico fuentes gubernamentales.

Incluso Bélgica, que siempre ha estado muy cerca de las posiciones españolas respecto al conflicto palestino-israelí, se ha distanciado esta vez de Sánchez. "El reconocimiento sólo puede hacerse una vez. Y cuando se hace debe buscarse un efecto palanca para lograr resultados. Para nosotros la prioridad es el alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha dicho el primer ministro, Alexander De Croo.

El reconocimiento del Estado palestino "no es un tabú para Francia", pero el ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné, afirma que no se dan las condiciones "en este momento para que esta decisión tenga un impacto real" a la hora de avanzar hacia la solución de dos Estados. "Esto no es solo una cuestión simbólica o de posicionamiento político, sino una herramienta diplomática al servicio de la solución de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad", ha defendido en un comunicado.

En todo caso, la decisión de reconocer o no a un país tercero forma parte de la soberanía de cada Estado miembro, y en ningún caso corresponde a la UE en su conjunto.

El conflicto palestino-israelí es uno de los que generan más divisiones internas en la Unión. En lo único en lo que están de acuerdo los 27 Estados miembros es en apoyar "la solución de dos Estados", que en teoría implica el reconocimiento de Palestina puesto que todos reconocen ya a Israel. Pero la mayoría de Gobiernos sostiene que esto debe ocurrir al final de una negociación y como resultado de un acuerdo entre las partes.

Hasta ahora, el único Estado miembro de la UE que ha reconocido al Estado palestino es Suecia, que lo hizo en solitario en 2014 cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas. Otros ocho países también reconocieron a Palestina, pero lo hicieron antes de entrar en la Unión, en 1988, cuando la mayoría estaban en la órbita soviética: Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Malta y Chipre.

Varios de ellos han cambiado de postura y están ahora más cerca de Israel que de Palestina, aunque nunca revocaron su posición. Los casos más evidentes son los de Hungría y República Checa, principales aliados del Gobierno de Benjamin Netanyahu dentro de la UE. El actual Gobierno conservador sueco también ha virado, mientras que el Gobierno laborista de Malta sostiene que su reconocimiento no fue total y por eso quiere completarlo ahora.

"Dentro de la Unión hay diferencias de opiniones muy grandes. Algunos países creen que hay que reconocer a Palestina porque eso impulsa el proceso. Hay mucha gente que cree que eso da un poco más de consistencia política a la declaración de que deseas que haya dos Estados. Otros países opinan al contrario que el reconocimiento no impulsa el proceso de paz, sino que lo hace más difícil", explica un alto funcionario europeo.

"La de Israel-Palestina es una cuestión tremendamente divisoria dentro de la Unión", destaca.

Esta división quedó al descubierto en la última votación de la Asamblea General de la ONU el pasado 10 de mayo, que versaba precisamente sobre la posible adhesión de Palestina. Dos países de la UE se pronunciaron en contra: Hungría y República Checa.

En el extremo contrario, 14 Estados miembros votaron a favor: Bélgica, Chipre, Estonia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Luxemburgo, Polonia, Portugal, España, Eslovenia y Eslovaquia votaron a favor.

Un tercer grupo de 11 países de la UE se abstuvieron: Alemania, Italia, Austria, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Suecia.