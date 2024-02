Muere en prisión el periodista bielorruso Ígor Lednik, condenado por criticar a Lukashenko

El periodista y preso político bielorruso Ígor Lednik ha muerto este martes en prisión en la región bielorrusa de Moguiliov, según ha denunciado el Partido Socialdemócrata de la antigua república soviética. Su muerte se produce apenas unos días después de que el líder opositor ruso, Alexéi Navalny, muriese en extrañas circunstancias en la cárcel donde cumplía condena.



Lednik, cuya salud se deterioró desde su detención en abril de 2022, según sus abogados, había sido condenado a tres años de cárcel por calumniar al presidente del país, Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, recoge Efe.



El opositor, que murió a los 64 años en la penitenciaría Número 15, fue sometido en prisión a una operación en el aparato digestivo y arrastraba problemas cardíacos.

En un principio, fue condenado a solo quince días de arresto domiciliario, pero después fue sentenciado a tres años de pena por un artículo publicado en 2020 en el que atacaba el honor y la dignidad del jefe del Estado.



Lednik, cuya Facebook fue declarado extremista, abogaba por la liquidación de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia y acusaba a Lukashenko de convertir el país en una dictadura. Según informa la organización de derechos humanos Viasná, Lednik es el quinto presos político bielorruso que muere entre rejas desde mayo de 2022.

"Los dictadores aprenden entre sí"

La escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura en 2015, alertó esta semana en una entrevista sobre el peligro en el que se encuentran los presos políticos en Bielorrusia, tras la muerte del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, en una prisión ártica.



"No hay información sobre María Kolésnikova, Víktor Babariko. No sabemos nada sobre Nikolái Statkévich. Y da la sensación de que podríamos enterarnos de lo peor en cualquier momento", dijo Alexiévich al periódico Nasha Niva.



La autora de Voces de Chernóbil y La guerra no tiene rostro de mujer recordó que el número de presos políticos en Bielorrusia supera los 2.000 y todos sus líderes también están entre rejas. Según Alexiévich, "los dictadores aprenden los unos de los otros y la muerte de Navalny abrió un abismo de permisividad" para líderes autoritarios en todo el mundo. "Ahora se puede esperar todo", opinó.



Mientras, Lukashenko advirtió hoy en una reunión con la plana mayor del Ejército de Bielorrusia que la oposición en el exilio junto a "sus patrocinadores de los servicios de inteligencia extranjeros" preparan un plan de acción para derrocar al Gobierno en Minsk, recoge Efe.



"El primer punto de este plan (...) radica en preparar un golpe de Estado o una toma violenta del poder directamente en medio de una campaña electoral", señaló.



Sin embargo, matizó que los propios opositores "valoran como improbable" esto, ya que "no ven condiciones previas reales semejantes a las de 2020 para desestabilizar la situación", cuando el país se vio sacudido por masivas protestas tras los resultados de las elecciones presidenciales, calificadas de fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional.



Según Lukashenko, la oposición intentará de todos modos "aprovechar la campaña electoral (de las próximas elecciones parlamentarias) en calidad de ensayo y etapa inicial para prepararse para un golpe de Estado durante las venideras elecciones presidenciales de 2025".

