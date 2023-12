Orbán mantiene su pulso con la UE: "Ucrania no cumple las condiciones para negociar la adhesión"

El reparto de fuerzas es de 26 contra 1. Pero aún así los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han iniciado este jueves en un ambiente pesimista la decisiva cumbre en la que deben lanzar las negociaciones para la entrada de Ucrania en el club comunitario, una señal política de apoyo a largo plazo frente a la agresión de Rusia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene en solitario su pulso contra el resto de líderes y bloquea cualquier decisión: también un paquete de ayuda de 50.000 millones para Kiev.

"La ampliación no es una cuestión teórica. La ampliación es un proceso basado en los méritos y sofisticado jurídicamente, que tiene precondiciones. Hemos fijado siete precondiciones. Según la evaluación de la Comisión, tres de las siete no se han cumplido, así que no hay motivos para negociar la adhesión de Ucrania ahora", ha dicho Orbán a su llegada al Consejo Europeo. En realidad, el dictamen de Bruselas es mucho más positivo y sí apoya iniciar el diálogo con Kiev.

En un intento de redoblar la presión, los dos pesos pesados de la UE, el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz, han organizado un desayuno de trabajo con el primer ministro húngaro. Les acompañaban únicamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pero ni siquiera esta intervención al máximo nivel ha servido para doblegar a Orbán.

"Nuestra posición es clara y no la abandonaremos", ha escrito el primer ministro húngaro en su cuenta de la red social X después del desayuno. Orbán asegura que su 'no' a Ucrania responde a una cuestión de principios y niega, como sospechan muchos socios, que sea una maniobra de chantaje para obligar a la UE a que entregue a Hungría los fondos de cohesión y Next Generation, bloqueados por la deriva autoritaria de su Gobierno. "Hungría no conecta ninguna cuestión húngara con ninguna cuestión ucraniana o ninguna otra cuestión, no es nuestro estilo", ha asegurado.

El Consejo Europeo de invierno, el último bajo presidencia española, ha comenzado con una intervención por videoconferencia del propio presidente ucraniano. Volodímir Zelenski ha pedido a los líderes europeos que mantengan la unidad y que no brinden a Vladímir Putin su "primera y única victoria del año".

"Es muy importante que Europa no caiga en la indecisión. en la indecisión. Nadie quiere que se considere que Europa no es digna de confianza. O que es incapaz de tomar decisiones que se han preparado. Queridos colegas: hoy es el día en que la firmeza estará en Bruselas. La gente en Europa no entenderá que la sonrisa de satisfacción de Putin sea el resultado de una reunión en Bruselas", ha dicho Zelenski.

"Es crucial que hoy logremos decisiones positivas sobre los próximos pasos para Ucrania en las negociaciones de adhesión. Ucrania ha trabajado extremadamente duro durante una guerra que están luchando también en nuestro nombre, por nuestros valores y nuestra seguridad. Y también es crucial que aprobemos el paquete de 50.000 millones, particularmente ahora que en Estados Unidos la decisión (sobre la financiación de Kiev) se ha pospuesto", sostiene el primer ministro holandés, Mark Rutte.

"El mensaje de la presidencia española es de apoyo, de solidaridad y de compromiso con Ucrania en su causa por la libertad, por la defensa de la soberanía nacional y de su integridad territorial", ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha intervenido este jueves por videoconferencia en el Consejo Europeo

"Alemania apoya firmemente las propuestas de la Comisión con respecto a Ucrania. Ahora también intentaremos activamente lograr un buen entendimiento europeo para una acción conjunta en este ámbito", ha defendido el canciller Scholz después de verse con Orbán.

Por su parte, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha asegurado que la UE no va a ceder a ningún intento de chantaje de Orbán. "No quiero entrar en ningún tipo de lógica de bazar en la que debamos intercambiar una cosa por otra. Se trata de seguridad para Ucrania, de brindarles apoyo militar y financiero, y ese es el debate. Otros debates, por ejemplo, relacionados con el Estado de derecho en Hungría, no tienen nada que ver", asegura De Croo.

Para la primera ministra de Letonia, Evika Selina, la UE debe avanzar incluso sorteando el veto de Hungría. "No podemos confiar en alguien que está poniendo en peligro el futuro de Europa, tenemos que seguir adelante y encontrar una solución", ha afirmado.

Con esta postura inflexible de Orbán, los líderes europeos se preparan para una cumbre muy larga, que podría prolongarse hasta el sábado o incluso el domingo. "No soy optimista, pero no estoy dispuesta a renunciar ya", afirma la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. "Si no podemos apoyar a Ucrania durante 2024, Putin ganará y no quiero ni pensar las consecuencias para el mundo", avisa el irlandés Leo Varadkar.

