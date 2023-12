Bruselas desbloquea 10.200 millones de fondos para Hungría justo antes de la cumbre sobre Ucrania

La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este miércoles liberar 10.200 millones de euros de los fondos de cohesión asignados a Hungría, que estaban congelados desde hace un año por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán, por considerar que la reciente reforma judicial aprobada por Budapest "resuelve las deficiencias en materia de independencia judicial".

La decisión de Bruselas se produce a pocas horas del inicio del histórico Consejo Europeo que debe decidir si lanza las negociaciones para la entrada de Ucrania en el club comunitario, una iniciativa que el primer ministro húngaro amenaza con bloquear. El Ejecutivo comunitario niega que se trate de un pago a Orbán a cambio de que levante su veto a esta decisión, y sostiene que se limita a aplicar estrictamente las normas europeas.

"Hemos recibido garantías suficientes para decir que en Hungría se reforzará la independencia del poder judicial. Sin embargo, la decisión de hoy no es el final del proceso. Continuaremos monitoreando atentamente la situación y reaccionaremos lo antes posible en caso de que se produzca algún retroceso", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders.

[Orbán se atrinchera en su amenaza de veto a Kiev: "Tendría consecuencias devastadoras"]

El resto del dinero europeo asignado a Hungría (alrededor de 21.000 millones de euros entre fondos de cohesión y Next Generation) seguirá congelado -al menos de momento- porque Orbán no ha hecho avances en libertad académica, protección del colectivo LGTBI, asilo o lucha contra la corrupción y conflictos de interés, explica la Comisión.

En materia de independencia judicial, Bruselas reclamaba en concreto el refuerzo de las competencias del Consejo Nacional del Poder Judicial húngaro, fortelecer la independencia del Tribunal Supremo, eliminar los obstáculos que tienen los jueces húngaros para preguntar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e impedir que las autoridades públicas puedan recurrir sentencias firmes del Tribunal Constitucional.

Aunque esta reforma judicial entró en vigor el 1 de junio, la Comisión sostiene que no ha podido tomar ninguna decisión sobre los fondos hasta ahora porque tenía que verificar cómo se aplica en la práctica. De ahí que el desbloqueo de 10.000 millones 'coincida' precisamente con la cumbre sobre Ucrania

Sin embargo, al Parlamento Europeo no le han convencido estas justificaciones. Los líderes de los principales grupos políticos (populares, socialistas, liberales y verdes) han escrito una carta conjunta al Ejecutivo comunitario en la que le reclaman que no ceda al chantaje de Budapest y no desbloquee ningún fondo hasta "evaluar adecuadamente" si la reforma judicial se aplica bien en la práctica.

