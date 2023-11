La doctrina Borrell para la paz entre israelíes y palestinos: "Sin solución habrá violencia perpetua"

En un momento en que la nueva guerra entre Israel y Hamás dinamitó la unidad de los europeos en mil pedazos, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Josep Borrell, ha emergido en las últimas semanas como el único dirigente comunitario capaz de reconstruir los consensos y llevar el timón firme en plena tormenta, además de mantener el mismo discurso ante todas las partes del conflicto y de proyectar la voz de la UE en la escena internacional.

Borrell ha informado este lunes a los ministros de Exteriores de los 27 de los resultados de su visita a la región la semana pasada, durante la que ha recalado en Israel, Palestina, Baréin, Arabia Saudí, Qatar y Jordania. Un viaje que ha aprovechado para exponer (en discursos y ruedas de prensa) su diagnóstico de las causas que han llevado al actual callejón sin salida y su fórmula para reiniciar el proceso de paz entre israelíes y palestinos.

El jefe de la diplomacia europea ha hablado de su experiencia de juventud en Israel, del fallo de la comunidad internacional por descuidar este conflicto, de las limitaciones de los acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes, de las líneas rojas que deben tenerse en cuenta para cualquier solución y de la necesidad de que la UE se implique más en la región y no delgue en Estados Unidos. Y no ha eludido las críticas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu por no hacer lo suficiente para evitar víctimas civiles en Gaza.

El momento más potente fue la rueda de prensa conjunta de Borrell con el ministros de Exteriores de Israel, Eli Cohen, tras visitar los kibutz Be'eri y Re'im, arrasados por los terroristas de Hamás durante los ataques del 7 de octubre. Allí, el Alto Representantante pidió a los israelíes que no se dejen consumir por la rabia y busquen una salida al conflicto. Esta es la doctrina de Borrell para reiniciar el proceso de paz en Oriente Próximo, en sus propias palabras.

No se dejen consumir por la ira

"Ministro (Cohen), permítame decirle algo que no sale de este papel, sino del fondo de mi corazón. Entiendo sus miedos y su dolor. Entiendo los miedos y el dolor de las personas que han sido atacadas, masacradas y secuestradas. Entiendo su rabia. Pero déjenme pedirles que no se dejen consumir por la ira. Creo que esto es lo que los mejores amigos de Israel pueden decirle, porque lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida humana".

Josep Borrell, durante su comparecencia conjunta con el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen Comisión Europea

"Todas las vidas humanas tienen el mismo valor y, en última instancia, la seguridad sólo puede provenir de la paz. Sé que ahora están consumidos por el dolor y la tristeza, pero en cierto momento tendremos que ver cómo termina esta guerra y cómo podemos crear un futuro mejor. Un futuro que Israel merece porque el pueblo judío merece vivir en seguridad".

"No hay jerarquía entre los horrores. Un horror no justifica otro horror. Y el dolor que infligís a los hijos de otros, no justificará nunca, no compensará el dolor que vuestros hijos han estado sufriendo. Al contrario, creará una espiral violenta que se repetirá a menos que consigamos una paz, una paz sostenible".

El fallo de la comunidad internacional

"La guerra contra Hamás en Gaza es el resultado de un fracaso político y moral colectivo de la comunidad internacional. Un gran fracaso político y moral por el que los pueblos israelí y palestino están pagando un alto precio (...) Este dramático acontecimiento, al menos, ha sacado la cuestión palestina del limbo. Nadie se tomaba en serio este problema y ahora no queda otra solución que tomárselo muy en serio".

"Llevamos 30 años repitiendo una y otra vez lo de la solución de dos Estados, desde la época de Oslo. Pero sin hacer nada o casi nada para llevarla a la práctica. Y creo que, al hablar de la solución de dos Estados sin hacer nada por aplicarla, hemos estando dando cobertura táctica a la estrategia de expandir los asentamientos en Cisjordania, que se han multiplicado por cuatro. Y el territorio palestino ha quedado reducido a un archipiélago de pequeños pedazos de tierra no interconectados entre sí, lo que hace mucho más difícil la solución de dos Estados que predicamos".

Josep Borrell, durante su reunión en Ramala con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas Comisión Europea

"Es una falacia pensar que los acuerdos de Abraham son suficientes (...) Porque es una falacia que podamos resolver el problema en la región con acuerdos entre los Estados árabes y el Estado de Israel, olvidándonos de los palestinos. Están allí. Y hay que tenerlos en cuenta. Y también tiene que haber paz entre Israel y Palestina. De lo contrario no habrá paz ni seguridad en la región y en el mundo".

"Los europeos hemos estado demasiado ausentes de la solución de este problema que hemos delegado en Estados Unidos. Pero ahora Europa tiene que comprometerse más. Tiene que comprometerse más porque de lo contrario, si no se encuentra una solución ahora, viviremos un ciclo de violencias que se perpetuará de generación en generación, de funeral en funeral".

Las líneas rojas

"Hay algunas líneas rojas que debemos definir, que puedo resumir en tres 'noes'. Primero, que no puede haber un desplazamiento forzado del pueblo palestino fuera de Gaza. No puede haber una expulsión de los palestinos para ser acogidos en otros países".

"La segunda es que el territorio de Gaza no se puede reducir: no puede haber reocupación de Gaza por parte de Israel, pero tampoco Hamás puede volver a gobernar Gaza. Y la tercera es que Gaza no puede disociarse del problema palestino en su conjunto. La solución para Gaza tiene que enmarcarse en la solución que se dé al problema palestino en su conjunto".

El papel de la Autoridad Palestina

"Israel no debe quedarse en Gaza y Hamás no debe quedarse en Gaza. La única que puede asumir seriamente el control y la prestación de servicios a la población es la Autoridad Palestina. Están listos para hacerlo. De hecho, la Autoridad Palestina nunca ha abandonado Gaza".

"¿Quién proporciona servicios civiles a la población? ¿Quién proporciona escuelas, hospitales y servicios, quién los paga y los organiza? No es Hamás, es la Autoridad Palestina. Decenas de miles de miembros del personal de la Autoridad Palestina están allí, remunerados por la Autoridad Palestina y, por cierto, con el apoyo de la Unión Europea. La Autoridad Palestina tiene que regresar a Gaza".

El jefe de la diplomacia de la UE se ha reunido este lunes con el rey de Jordania, Abdullah II Comisión Europea

"La solución para Gaza tiene que ser parte de la solución general para la cuestión palestina. No existen dos territorios palestinos diferentes. Físicamente hay tres: Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza. Pero son parte del mismo territorio palestino para el mismo pueblo palestino. Y esto hay que solucionarlo conjuntamente. Y creo que la Autoridad Palestina tiene que desempeñar un papel importante. Necesitarán ayuda. Tal vez, en el período de transición, alguien más tenga que apoyar a la Autoridad Palestina. Pero el agente político, la autoridad que tiene que cuidar de Gaza, es una Autoridad Palestina".

La experiencia personal de Borrell

"Sé lo que significa un kibutz para los israelíes porque yo mismo, cuando era joven, en 1969 - hace muchos años - fui a trabajar y pasé un verano en un kubutz cercano, en Be'er Sheva, con ganas de contribuir al espíritu de esperanza, paz y solidaridad de los kibutzim"

"Cuando entré a esta escuela devastada, cuando entré a estas casas asaltadas, sentí el ambiente de hace más de 40 años. Sentí el ambiente de lo que es un kibutz, lo que ha sido el kibutz en la historia de Israel y lo que el kibutz representa hoy para ustedes. Incluso conocí una mujer joven y me casé con ella durante mi estancia en el kibutz, así que entiendo lo que siente la familia de los kibutzim cuando sus hijos, sus padres o sus hijas son secuestrados".

"Tengo una larga historia en mi relación con Israel. Yo era un amigo cercano de [el ex primer ministro de Israel] Shimon Peres, y Shimon me dijo un día: 'La guerra no es inevitable. Lo que es inevitable es la paz'. Lamentablemente, la paz no llega... todavía no".

