El Gobierno imposible de Milei o cómo 'transformar' Argentina con sólo siete senadores y 38 diputados

El presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, empezará a gobernar en solitario y con debilidad a partir del 10 de diciembre próximo, pues tendrá una mínima representación parlamentaria. En el Congreso de los Diputados sólo habrá un 13,7% de escaños oficialistas y en el Senado un 9,7%.

En diputados, el bloque peronista Unión por la Patria (UP) mantendrá la primera minoría con 108 legisladores; seguido por la coalición de derecha Juntos por el Cambio (JxC), 94; y en tercer puesto La Libertad Avanza (LLA) de Milei, 38. Otros 17 diputados de izquierda y partidos provinciales completan el cuerpo. Ningún bloque contará con quorum propio. En el Senado se repetirá la misma conformación. UP, primera minoría con 33 escaños; JxC, 21; LLA, 7. Tampoco nadie conseguirá quorum propio.

¿Cómo encarará Milei en tamaña soledad, entonces, las reformas profundas que prometió? Durante su campaña electoral había quitado importancia a que el Parlamento no llegara a aprobar sus leyes. Aseguraba que en ese caso las sometería a consulta popular: “Llegado el momento, vamos a un referéndum”.

Pero el asunto no va a ser tan sencillo. Además de que el peronismo es la primera minoría, hay impedimentos legales. La Constitución prohíbe que las leyes penales se revoquen por referéndum. Por ejemplo, la ley del aborto que durante la campaña Milei prometió que derogaría. Así, pues, el presidente electo empezó ayer lunes a variar de táctica en busca de aliados.

“Estoy dispuesto a trabajar con los que quieran abrazar las ideas de la libertad. Y creo que dentro del partido justicialista (peronista) hay partes que están dispuestas a hacerlo”, invitó, en declaraciones radiales. Y se mostró hospitalario con un “vamos a recibir a todos”.

A la vez, tendió puentes a su aliada JxC, segunda fuerza parlamentaria, que en la segunda vuelta electoral le apoyó junto al expresidente Mauricio Macri (2015-2019). "¿Cómo no vamos a poder confluir (legislativamente) con una agenda donde tenemos el 90% de acuerdos?", dio por descontado.

Incluso dijo que recibiría “con felicidad” en su gabinete a Patricia Bullrich, ex presidenciable de JxC en las elecciones y exministra de Trabajo y de Seguridad, aunque sin precisar en cuál cartera. "Todas sus gestiones en la función pública fueron exitosas", elogió.

La Unión Cívica Radical (UCR), que se distanció de JxC por el apoyo electoral a Milei, expresó su predisposición “a la cooperación republicana” en el Parlamento, pero advirtió que conservará sus “propósitos de más democracia con igualdad y equidad social".

Milei anunció ayer sus primeras medidas del “plan motosierra” de poda del Estado. De entrada impulsará una ola de "privatizaciones" de las empresas públicas, entre otras, la petrolera YPF -concesionada a Repsol en 1991 y en 2012 reestatizada- y las equivalentes argentinas de TVE, RNE y Efe.

Sin embargo, Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos, avisó que no será simple una nueva privatización de la petrolera estatal. “Un gobierno –indicó- no puede vender YPF de forma unilateral, necesita el visto bueno de las provincias y requiere de dos tercios” de los votos en el Parlamento, algo que en principio Milei no reúne.

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”, proclamó el nuevo primer mandatario. Y previno que “el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la diferencia es que la casta política hacía que lo pague la gente, con nosotros lo va a pagar la casta política”.

Resistencia a la privatización

Sea como sea, no parece que las leyes de ajuste de Milei vayan a ser un paseo en el Parlamento ni en las calles. Argentina ya vivió en los años 90 y 2000, varias sangrientas puebladas y protestas en reacción a las privatizaciones y recortes de servicios del Estado.

En ese sentido, hubo ayer varios pronunciamientos de alerta por parte de dirigentes y organizaciones ante las primeras medidas anunciadas por el presidente electo.

Jesús Escobar, expresidenciable de Libres del Sur, llamó “al pueblo a defender YPF en manos del Estado". “Sería un gravísimo error –sostuvo- reprivatizar nuestra empresa petrolera de bandera”. Oscar De Isasi, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció la lucha para "defender cada puesto laboral en Argentina".

Otro de los frentes abiertos para el gobierno por venir de Milei será con los gobiernos de las 24 provincias, todos ellos en manos de peronistas, macristas y radicales, ninguno de LLA. El presidente electo en la campaña electoral había dicho que recortará los fondos que el Estado transfiere a las provincias.

Por ello, el gobernador de Salta (norte), el peronista Gustavo Sáenz, reaccionó ayer alertando que "vamos a pelear" para que desde la Casa Rosada “no nos quiten” los fondos ni “las obras públicas que hemos gestionado y conseguido para Salta”.

El presidente electo pasó ayer toda la jornada en reuniones para formar su gabinete de ministros. No reveló a quién colocará en Hacienda, un alto cargo clave en medio de la crisis. “Iba a anunciar al ministro de Economía” dijo, pero no lo hizo para protegerlo, sostuvo, de “una situación de desgaste”.

Soló confirmó tres de los ocho ministerios que dejará en pie cuando elimine 15 de los 23 actuales. Mariano Cúneo Libarona, exabogado defensor del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, irá al Ministerio de Justicia; el exrepresentante argentino en el Banco Mundial, Guillermo Francos, a Interior; y la licenciada en ciencias de la familia Sandra Petovello, en Capital Humano.

