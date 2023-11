Villarruel, la negacionista de la dictadura argentina que se opone al Papa y será vicepresidenta de Milei

Si el libertarismo económico a ultranza es la fórmula con la que Javier Milei pretende el cambio en Argentina, su número dos promete a los casi 15 millones de votantes de La Libertad Avanza "reconstruir la parte de la historia que borró" el kirchnerismo. Con ese eufemismo, la vicepresidenta electa Victoria (Vicky) Villarruel se refiere a una reivindicación política: negar la dictadura del general Videla (1976-1983) y a los 30.000 argentinos asesinados y desaparecidos que dejó tras de sí.

El domingo, el parvulario bonaerense donde se esperaba que Villarruel fuese a votar amaneció empapelado de fotos de secuestrados durante el régimen militar. Un grupo de vecinos ―según el diario Clarín, "minúsculo"― se reunió a primera hora de la mañana para corear: "¡Nunca más!" y "¡Nunca Milei!". Buscaban enfrentarse directamente a la aún candidata, que unas semanas atrás había pronunciado en un debate de campaña: "Dejen de mentir, no fueron 30.000". Cuando se topó con la protesta, Villarruel gritó "desubicados" a los manifestantes, y criticó ante las cámaras de La Nación+ que "pintar lo de los 30.000 en un jardín de infantes es como pintar al oso Barney en un cementerio".

El negacionismo de la dictadura le viene de casta a Villarruel. La 'fórmula' de Milei ―así se refiere la jerga política argentina a la mano derecha con la que El Loco hará tándem los próximos cuatro años― desciende de una famosa saga castrense del país. Su padre, Eduardo, fue un militar veterano de la guerra de Malvinas, y su tío Ernesto fue detenido en octubre de 2015 por crímenes cometidos en un centro de tortura durante el régimen. Ella misma es cercana a varios mandos militares imputados por delitos de guerra, e incluso visitó al dictador Videla mientras cumplía condena en la cárcel.

Preocupa que la vicepresidenta electa pueda desestabilizar el consenso democrático en Argentina, un país que ha hecho esfuerzos encomiables por preservar su memoria histórica desde el final de la dictadura. Villarruel calcula que, en lugar de 30.000, son 8.751 las víctimas del régimen. Pero, en realidad, la número dos de Milei ha manifestado que no se habría de responsabilizar a un solo bando de las fatalidades: según ella, aquel periodo de la historia argentina fue una guerra, no una dictadura. "Aquí hubo una guerra. Si lo olvidamos, puede pasar cualquier cosa", declaró recientemente en una entrevista televisada.

Además, Villarruel alimenta la llamada 'teoría de los dos demonios', por la que equipara la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado. No sólo eso: considera que la acción de grupos como los montoneros tuvo agravantes por amenazar al Estado. En 2006, creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, organización que asegura que los "terroristas" atacaron a 17.380 "ciudadanos inocentes" en la década de 1970, de los cuales 1.094 fueron asesinados. Según la información que propone, la vicepresidenta electa calcula que los damnificados de la guerrilla son más que las víctimas de la dictadura.

La semana pasada, Villarruel también aseguró que reubicaría el museo de la Escuela Mercánica de la Armada (ESMA), instalado en el que fuera el principal campo de concentración del régimen y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. "Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino", argumentó.

Antipapista y antiabortista

Como Milei, Victoria Villarruel es diputada nacional desde 2021. A partir del próximo 10 de diciembre, además de la vicepresidencia asumirá las carteras de Defensa y Seguridad. Durante la campaña electoral, adelantó que destinaría un 2% adicional del PIB a estas dos materias. Para mitigar la inseguridad, propone que las fuerzas federales trabajen juntos contra el crimen organizado, en concreto el narcotráfico, y en especial en la ciudad de Rosario. La futura viceministra presidirá también el Senado argentino y sustituirá al presidente en caso de enfermedad, viaje, muerte, renuncia o destitución, según la Constitución argentina.

Otras de sus propuestas incluyen derogar la limitada ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto hasta la semana 14 de gestación por violación o riesgo de vida. En una entrevista para Todo Noticias, declaró: "Nosotros ―Milei y ella misma― somos los dos provida. Para nosotros tiene que haber una discusión [sobre la cuestión del aborto]. En Argentina, hay mujeres que están abortando chicos a término". Sin embargo, la interrupción después de la semana 39 que menciona Villarruel está en realidad prohibida según la IVE, aprobada por el Gobierno saliente de Alberto Fernández y en vigor desde 2021.

La futura vicepresidenta es feligresa de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una orden católica tradicionalista que no reconoce ciertas doctrinas del Concilio Vaticano II, expande la teoría del deicidio y rechaza la autoridad única del Papa, la eliminación de la misa en latín y la libertad de culto. Pese a su congregación, Villarruel desdijo a su compañero de formación Alberto Benegas Lynch en el acto de cierre antes de la primera vuelta por sugerir que Argentina rompería relaciones con el Vaticano si La Libertad Avanza ganaba las elecciones y Milei se hacía con la Casa Rosada.

"No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni la gravedad de los hechos algo que amerite eso. No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial", afirmó Villarruel entonces. Y explicó: "Las palabras del profesor Benegas Lynch, si bien cuenta con gran estima de Javier Milei y de todo el espacio, representan sus palabras. Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo. En aras de un acto político, tuvo libertad para decir lo que pensaba y creía, pero al menos no representa mi sentir como vicepresidenta y el de muchos otros. Fue un ejercicio de libertad al decir", aclaró.

En el plano internacional, Villarruel fue el nexo necesario para que el presidente electo pudiera tener contacto con las ultraderechas de otros países, como Vox en España, los republicanos trumpistas en Estados Unidos y los bolsonaristas de Brasil. Tras conocerse la victoria de Milei, los tres espacios mencionados no tardaron en publicar sus felicitaciones al presidente electo. El papel de Villarruel en las relaciones internacionales de La Libertad Avanza quedó de manifiesto en la dedicatoria de Javier Ortega Smith, concejal hispanoargentino de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que felicitó expresamente a la vicepresidenta con una foto juntos durante la visita de ella a Madrid.

