La UE y la OTAN aceleran la ayuda militar a Kiev y el húngaro Orbán dice que no ganará la guerra

"No hay cansancio en el apoyo a Ucrania", proclama Josep Borrell. La Unión Europea y la OTAN se han comprometido este martes a acelerar la entrega de todo tipo de ayuda militar al Gobierno de Kiev con el fin de que pueda defenderse del embate del Kremlin y reconquistar los territorios ocupados por las tropas rusas. Los aliados se preparan incluso para romper el último tabú, el envío de cazas de combate F-16, al que se habían resistido hasta ahora por miedo a provocar una mayor escalada con Moscú.

Pero esta determinación no es compartida por todos los socios europeos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (que hasta el estallido de la guerra era el principal aliado de Vladímir Putin en la UE), ha causado una nueva controversia al afirmar en un a entrevista a Bloomberg que Ucrania no puede ganarle la guerra a Rusia. Orbán ha bloqueado el último tramo de 500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

"Teniendo en cuenta las cifras, teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta que la OTAN no está dispuesta a enviar tropas, es obvio que no existe (la posibilidad de) una victoria para los pobres ucranianos en el campo de batalla. Esta es mi posición", sostiene Orbán. Para el primer ministro húngaro, la solución pasaría por un alto el fuego inmediato como antesala para el inicio de negociaciones de paz.

Las polémicas declaraciones de Orbán han recibido una respuesta inmediata (aunque sin citarle directamente) por parte del jefe de la diplomacia de la UE. "Los ministros no comparten las tesis que hoy se han escuchado acerca de que, puesto que Ucrania no puede ganar esta guerra, lo mejor es no darle apoyo", ha asegurado Borrell al término de una reunión de los responsables de Defensa de los 27 celebrada en Bruselas.

"Al contrario, pensamos que Ucrania se está defendiendo de una manera eficiente, que ha conseguido que los planes de victoria rápida de Putin se hayan desvanecido. Y hay que seguir apoyando su defensa", ha insistido el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un Consejo Europeo Unión Europea

En su comparecencia, Borrell ha dado las últimas cifras disponibles sobre el apoyo militar de la UE a Ucrania, en particular por lo que se refiere al envío de munición. Los Veintisiete se comprometieron en marzo a proporcionar a Kiev hasta un millón de proyectiles con un plan basado en tres pilares: la entrega de las existencias disponibles en cada Estado miembro, la compra conjunta de armamento y el refuerzo de la capacidad de producción de la industria europea.

Con el primer pilar, cuya vigencia expira el próximo 31 de mayo, se ha conseguido entregar ya a Ucrania un total de 220.000 municiones de artillería de distinto calibre y 1.300 misiles. Además, la Agencia Europea de Defensa ha puesto en marcha un plan de compra conjunta en el que participan 25 países (entre ellos España) para adquirir proyectiles de calibre 155, con un presupuesto de 1.000 millones de euros. En paralelo, tanto Alemania como Francia están negociando con sus respectivas industrias para aumentar la producción.

Con los 3.600 millones de euros que se han gastado en Ucrania del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se han movilizado un total de 10.000 millones de apoyo militar, sumando las contribuciones nacionales. "Y este apoyo militar debe continuar. Estoy contento de que finalmente el entrenamiento de pilotos para los cazas F-16 haya empezado en varios países. Llevará tiempo, pero cuanto antes mejor", ha dicho Borrell.

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (que ha participado en la reunión de ministros de Defensa de la UE) ha rechazado el diagnóstico de Orbán de que Ucrania no puede ganar la guerra. "El presidente Putin cometió varios errores estratégicos importantes cuando invadió Ucrania. En parte porque subestimó totalmente a los ucranianos, su valentía, su determinación, su coraje", ha respondido.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante su comparecencia este martes en Bruselas UE

"Pero también subestimó totalmente a los aliados y socios de la OTAN en lo que respecta a nuestra determinación, nuestra disposición a brindar apoyo a Ucrania. Y esto ha permitido a los ucranianos contraatacar y recuperar territorio", sostiene Stoltenberg. "Así que estoy absolutamente seguro de que Ucrania tiene la capacidad, la voluntad, el coraje. Pero también de que los aliados de la OTAN tienen el compromiso y la determinación de apoyarlos para que puedan liberar (su territorio) y garantizar que el presidente Putin no gane esta guerra", ha apuntado.

El secretario general de la Alianza Atlántica considera una "buena idea" empezar a entrenar a pilotos ucranianos para que puedan manejar los cazas F-16. "Este es un paso importante que en parte nos permitirá entregar aviones de combate en algún momento, pero también está enviando una señal muy clara de que estamos allí para el largo plazo y que Rusia no puede esperar que nos marchemos", ha explicado.

Por su parte, la ministra holandesa de Defensa, Kajsa Ollongren, ha explicado que los países que se han sumado hasta ahora a la 'coalición de aviones de combate' son el suyo propio, Dinamarca, Bélgica y Reino Unido. El Gobierno francés ha dicho que también está dispuesto a participar, mientras que a Stoltenberg se le ha escapado que Alemania también está interesada en la formación de pilotos.

"Estamos trabajando en el calendario concreto para iniciar el entrenamiento y creemos que es importante hacerlo lo antes posible, pero necesitábamos la luz verde de Washington (que llegó durante este fin de semana). Y es un esfuerzo conjunto con Dinamarca, Bélgica, Reino Unido y otros aliados, un esfuerzo coordinado", ha explicado Ollongren.

La ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, conversa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la reunión de este martes en Bruselas Unión Europea

"De momento estamos hablando de entrenar a los pilotos, todavía no estamos hablando de los propios aviones. Pero por supuesto tiene sentido que países como Países Bajos hagan la transición desde los F-16 hacia los F-35", señala la ministra de Defensa holandesa. "Invertir en el entrenamiento de los pilotos ucranianos para los F-16 es algo que tendrá resultados más adelante, durante la guerra o después de la guerra. Pero siempre es una buena inversión, porque es una inversión en la seguridad de Urania", ha insistido.

España no se sumará a esta 'coalición de cazas' porque no dispone de aviones F-16. "España lo que tiene son F-18, tiene Eurofighter. Cada avión de combate tiene su propia dinámica de entrenamiento y de formación y por tanto nosotros no podríamos aportar esa formación para los F-16", ha indicado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Josep Borrell, Jens Stoltenberg y Margarita Robles, durante la reunión de este martes en Bruselas Unión Europea

En todo caso, Robles ha hecho valer que nuestro país ya ha enviado a Ucrania seis tanques Leopard y tiene otros cuatro en fase final de reparación. Además, España participa en el programa de compra conjunta de munición para Kiev, ha formado a más de un millar de soldados ucranianos en Toledo y ha recibido a más de 60 combatientes heridos en el hospital militar de Zaragoza.

"España va a aportar lo que pueda y lo que tenga según sus disponibilidades. Pero también nos parece muy importante la labor de entrenamiento y la labor de acompañamiento a los heridos y de formación también a los sanitarios militares", insiste la ministra de Defensa.

¿Provocará el envío de cazas de combate a Ucrania una nueva escalada de la guerra? "Hay un único responsable, que es quien está atacando, que es Vladímir Putin. El pueblo ucraniano se está defendiendo, cumpliendo lo que es un principio básico dentro del ámbito del derecho internacional. Quien está escalando la guerra es Putin cuando cada día sigue atacando a la población civil. Eso es lo que no podemos perder nunca de vista", ha zanjado Robles.

