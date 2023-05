La 'coalición de cazas' F-16 para ayudar a Ucrania despega con extrema cautela en la UE

La 'coalición de cazas' F-16 para ayudar a Ucrania a frenar la agresión de Rusia despega con extrema cautela en la Unión Europea. Durante la reunión del G7 celebrada este fin de semana en Japón, el presidente estadounidense, Joe Biden, dio luz verde a un programa conjunto de los aliados para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de estos aviones de combate de fabricación norteamericana. Sin embargo, los países participantes guardan máxima discreción sobre cifras o plazos para concluir la formación o entregar los aparatos por miedo a provocar una nueva escalada por parte del Kremlin.

El cambio de posición de Biden supone una clara victoria diplomática para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que lleva meses reclamando a los aliados el envío de cazas F-16 y viajó en persona a Japón. "Acojo con beneplácito la decisión histórica de Estados Unidos y su presidente de apoyar una coalición internacional de aviones de combate. Eso mejorará enormemente nuestro ejército en el cielo", sostiene Zelenski.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, sostiene que la 'coalición de cazas constituye una "buena iniciativa". "Es algo bueno que salió del G7, que finalmente decidieron preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los aviones de combate que necesitan. Creo que el entrenamiento de los pilotos ya ha comenzado. Esto es lo primero que hay que hacer y espero que pronto podamos proporcionar a Ucrania este tipo de armas", ha dicho Borrell durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas.

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común ha reclamado intensificar el apoyo militar a Ucrania, en particular en munición y sistemas de defensa aérea. "Cada día de retraso en nuestros envíos se mide en vidas humanas. No es cuestión de dinero sino de gente y soldados muertos y heridos. Pido a todos los ministros que aceleren las entregas y que participen en las compras conjuntas de munición para Ucrania", reclama Borrell. La UE ha completado su objetivo de entrenar a 15.000 soldados ucranianos y se compromete a formar a otros 15.000 de aquí a fin de año.

En la reunión de Bruselas se ha hablado también de cómo poner fin a la guerra y los Veintisiete han reiterado su pleno apoyo al plan de paz de Zelenski. "Todo el mundo quiere que la guerra termine. El único que parece dispuesto a continuar la guerra es Putin. Nadie desea la paz más que Ucrania y por eso apoyamos la iniciativa del presidente para una paz justa. Nadie que esté realmente interesado en la paz puede poner a víctima y agresor al mismo nivel", ha apuntado el jefe de la diplomacia europea.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante la rueda de prensa de este lunes Unión Europea

"Francia está dispuesta, con otros socios europeos y otros aliados, a participar en la formación de pilotos ucranianos. Eso cuesta un número determinado de meses, así que debemos hacer las cosas paso a paso. En estos momentos, las necesidades de Ucrania son esencialmente necesidades de munición, vehículos blindados, tanques y mantenimiento, y nosotros estamos suministrando esto", señala la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna.

¿Significa eso que la entrega a Ucrania de cazas F-16 es un plan a largo plazo? "En todo caso, hacen falta varios meses para formar a los pilotos y después tomar decisiones que no se han adoptado en este momento. No se excluye nada, no hay tabúes, pero estamos en una fase de entrenamiento coordinado entre socios europeos y aliados", ha respondido la jefa de la diplomacia francesa.

¿A cuántos pilotos ucranianos se formará? ¿En qué países se llevará a cabo el entrenamiento? "Nuestra intención es hacerlo más pronto que tarde. Pero no voy a entrar en los detalles ni a mencionar un número concreto de días o semanas o meses porque no creo que ayude" en la discusión interna en la UE y en la OTAN, ha explicado el ministo de Exteriores holandés, Wopke Hoekstra.

"Hemos tomado la decisión de entrenar a pilotos para que, si decidimos enviar aviones de combate, estén ya preparados. Pero esa es una decisión separada que no estamos discutiendo a día de hoy", ha relatado. El entrenamiento de los pilotos y el envío de cazas "es ciertamente algo que ningún país (y desde luego no Países Bajos) puede decidir por su cuenta". "Esto exige coaliciones, esto exige tener en cuenta las preocupaciones por cualquier aspecto de todos los aliados", ha insistido Hoekstra.

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó (a la derecha de la imagen), conversa con el comisario de Ampliación durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, sostiene que el suministro de munición y otro material bélico es "fundamental para que Ucrania pueda defender su soberanía, su integridad territorial, a los civiles indefensos". "Todo lo que hace la UE tiene un único objetivo, que es que la paz regrese lo antes posible a Ucrania y por lo tanto a Europa. Ni la UE, ni ningún país de la UE, ni por supuesto el Gobierno de España hubieran querido que esta guerra empezara. Y si por nosotros fuera terminaría hoy mismo", ha insistido.

Los ministros de Exteriores de los 27 han discutido además el undécimo paquete de sanciones contra Rusia, que se centra en medidas para impedir la elusión; así como el desbloqueo de un nuevo tramo de 500 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar la entrega de armas a Kiev. Pero no ha habido acuerdo en ninguna de las dos cuestiones, fundamentalmente por el veto una vez más de Hungría.

Su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha reiterado que Budapest se opondrá al nuevo tramo de 500 millones hasta que el banco húngaro OTP sea retirado de la lista de Ucrania de patrocinadores de la guerra. Szijjártó ha dicho a sus socios que está en contra de sancionar a empresas chinas que colaboran en la elusión de sanciones contra Moscú (como figura en la propuesta de Bruselas) y que tampoco aceptará penalizar a la industria nuclear rusa (algo que aún no está sobre la mesa). Borrell todavía espera poder sortear las trabas de Hungría mediante el diálogo.

