Nuevos disturbios en Francia en la duodécima jornada de protestas por la reforma de las pensiones

Las calles de Francia vuelven a arder este jueves en la duodécima jornada de protestas por la polémica reforma de las pensiones que el presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó recientemente por decreto a pesar de contar con el rechazo de los sindicatos y de gran parte de la ciudadanía.

Los distrubios han comenzado a primera hora de la tarde, cuandose han registrado violentos enfrentamientos entre manifestantes y polícías en ciudades como Nantes y Rennes. En Nantes, la policía incluso se ha visto obligada a lanzar gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes violentos que han incendiado contenedores y barricadas.

Mientras, en Rennes algunos grupos violentos han roto escaparates y mobiliario urbano y han quemadodos vehículos de la marca Mercedes y Tesla, según informan medios locales. Las autoridades esperaban que entre 400.000 y 600.000 personas saliesen a la calle a protestar este jueves. Unas cifras inferiores a las registradas durante las protestas del 28 de marzo.

Las manifestaciones de este jueves tienen un enorme contenido simbólico: han sido convocadas en vísperas de que el Consejo Constitucional decida el viernes si la reforma es válida, tras lo que sería promulgada. El Ministerio del Interior ha prohibido las manifestaciones frente al Constitucional desde esta tarde y hasta el sábado por la mañana y la Policía ha blindado el acceso al edificio.

Los sindicatos no pararán

Los líderes de los sindicatos franceses han advertido que su acción contra la reforma continuará sea cual sea mañana el dictamen del Consejo Constitucional, según recoge la agencia Efe.

"La lucha sindical está lejos de estar terminada", afirmó el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, en declaraciones a la prensa al comienzo de la manifestación en París. Berger explicó que aún en el caso de que el Consejo Constitucional valide la ley y Macron la promulgue, seguiría pendiente su aplicación.

El líder de la primera central sindical francesa, que insistió en que ni cuestiona ni cuestionará la legitimidad del Consejo Constitucional para decir si ese texto se ajusta a la Carta Magna, señaló que el presidente de la República todavía está a tiempo de no promulgar la reforma atendiendo a la fuerte oposición que genera.

Se mostró convencido de que "la batalla de la opinión, la batalla del mundo del trabajo, la hemos ganado" en los casi tres meses de movilizaciones contra una reforma cuyo eje principal -el más polémico- es el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 64.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segundo sindicato de Francia), Sophie Binet, también avisó de que el de hoy "no es el último día de movilización" e hizo un llamamiento a Macron para que no promulgue la ley porque, si lo hace, "no podrá dirigir el país".

A juicio de Binet, el texto "no saldrá indemne" de la evaluación del Consejo Constitucional, al que pidió que emita una decisión jurídica, que en ese caso tendría que "sancionar" su contenido.

En cuanto al anuncio hecho ayer por Macron, que mostró su intención de convocar a los sindicatos, los principales interesados se mostraron desconfiados sobre sus intenciones. Berger indicó que su sindicato acude a todas las convocatorias en las que se discuten asuntos que interesan a los trabajadores, pero aquí "la cuestión es cuándo, con qué método y para hablar de qué temas".

"Presidente de la volencia"

El presidente francés Emmanuel Macron acaba de volver de su visita de dos días a Países Bajos, donde fue abucehado al grito de "¡Presidente de la violencia y de la hipocresía!".

La escena tuvo lugar el Nexus Instituut de La Haya, un centro cultural donde Macron aucudió a dar un discurso sobre "El futuro de Europa", y ha abordado temas como la soberanía del continente en materia de seguridad, después de sus comentarios acerca del papel de China como potencia mundial e intermediaria en Ucrania el pasado fin de semana.

Durante el soliloquio, un grupo de estudiantes asistentes a la conferencia irrumpieron con pancartas que rezaban "¡Presidente de la violencia y de la hipocresía!", y al grito de "Hay millones de personas en las calles. No se respeta la convención sobre el clima. ¿Qué quiere decirnos de Europa?".

