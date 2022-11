Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania aún debe limpiar 170.000 minas en los territorios liberados

El G20, ya de gran interés, tenía esta vez una expectación inusitada por la anunciada presencia de Vladímir Putin. Jara Atienza cuenta hoy en EL ESPAÑOL que no acudirá: agacha la cabeza tras la retirada de Jersón y se borra de la cumbre, donde Joe Biden y Xi Jinping planean reunirse. El Kremlin no cierra la puerta a una participación telemática, pero no puede evitar que Rusia quede aún más fuera de la arena internacional, sobre todo en el caso de que el diálogo Biden-Xi fuera fructífero. Aquí todos los detalles.