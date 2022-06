La UE amenaza a Argelia con represalias si no levanta el embargo comercial contra España

La Unión Europea se solidariza con España y amenaza a Argelia con medidas de represalia si no levanta el embargo comercial impuesto contra nuestro país. Bruselas ha reiterado este viernes su "máxima preocupación" por la decisión del Gobierno argelino de suspender el tratado de Amistad y Buena Cooperación con España y de congelar las transacciones financieras entre los dos países.

Un boicot comercial encubierto -del que de momento se libra el gas- que "en principio parece vulnerar el Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, en particular en el área de comercio e inversión", según han dicho el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en un comunicado conjunto.

"Esto conduciría a un trato discriminatorio hacia un Estado miembro y afectaría negativamente al ejercicio de los derechos de la Unión previstos en este Acuerdo", subraya la declaración.

"La política comercial es una competencia exclusiva de la UE, y la UE está dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas contra un Estado miembro", subrayan Borrell y Dombrovskis. No obstante, los dos dirigentes no aclaran cuál será la respuesta europea si Argelia no da marcha atrás.

Es más, la UE insiste en que "sigue privilegiando el diálogo en primer lugar para resolver las controversias".

La declaración se ha hecho pública tras la reunión de emergencia que ha mantenido Dombrovskis con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Albares ha anulado su presencia a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles y ha viajado en su lugar a Bruselas para recabar el apoyo de la UE en la disputa con Argelia.

"He podido constatar el rechazo de la Unión Europea, de la Comisión, de las instituciones europeas, a esta medida unilateral de Argelia", ha declarado el jefe de la diplomacia española al término de la reunión. Una actuación que "viola el Acuerdo de Asociación entre la UE y ese país y, por lo tanto, aunque va dirigida a España, afecta al mercado único", ha denunciado Albares.

En el mismo sentido, Borrell y Dombrovskis subrayan que "las relaciones bilaterales de países terceros con Estados miembros forman parte de sus relaciones con la UE". "La unidad y la solidaridad dentro de la UE siguen siendo claves para defender nuestros intereses y valores en nuestras relaciones con todos los países", señala su declaración conjunta.

Los dirigentes comunitarios apuntan que "Argelia es un socio importante para la UE en el Mediterráneo y un actor clave para la estabilidad regional". Confiamos en que, en nombre de nuestra asociación sólida y duradera, se encuentre una solución rápida para restablecer plenamente las relaciones comerciales y de inversión", reclaman.

Bruselas se declara dispuesta a apoyar todos los esfuerzos de diálogo y asegura que ya se ha puesto en contacto con las autoridades argelinas para "aclarar rápidamente la situación".

"Lo que el Gobierno de España desea es tener exactamente las mismas relaciones con Argelia que con todos sus vecinos. Relaciones basadas en la amistad, como es la amistad que profesa el pueblo español al pueblo argelino. Pero también basadas en el respeto mutuo, en la igualdad soberana de los Estados, en la no injerencia en los asuntos internos", ha destacado por su parte Albares.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia prevé un mecanismo de resolución de disputas en caso de conflicto entre las partes sobre su aplicación. Un mecanismo que da la última palabra a un panel de arbitraje formado por tres expertos: un europeo, un argelino y el tercero designado por común acuerdo.

Sin embargo, se trata de un trámite muy largo y complejo, que Bruselas espera poder esquivar con una solución política. De hecho, las dos partes están inmersas en un procedimiento de arbitraje desde junio de 2020 por restricciones comerciales que Argelia introdujo en 2015. Y la disputa está todavía muy lejos de resolverse.

El Acuerdo de Asociación dispone además que "si una de las partes considera que la otra parte no ha cumplido alguna de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, podrá tomar las medidas apropiadas". Unas medidas que tampoco se detallan, aunque se apuesta por dar prioridad "a las que menos perturben el funcionamiento del presente acuerdo".

Sigue los temas que te interesan