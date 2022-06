"Mike Pence merece ser ahorcado", la declaración de Trump a sus ayudantes en pleno asalto al Capitolio

Donald Trump habría dicho Mike Pence "se merecía" que le ahorcaran en la jornada del 6 de enero, en la que se produjo el asalto al Capitolio. La declaración es de un exasesor del jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, que dijo al comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 que el entonces presidente Donald Trump se había manifestado a favor de los cánticos de "ahorcad a Mike Pence" que la turba iba gritando mientras se dirigía al Capitolio.

Mientras asistía a la rebelión por la televisión en la Casa Blanca, Trump se dirigió hacia sus asistentes presentes en la sala y, mientras se escuchaban los gritos de "Ahorcad a Mike Pence", mostró su aprobación: "Quizás nuestros seguidores estén teniendo una buena idea. Mike Pence se lo merece".

La declaración fue referida de nuevo anoche por el comité de investigación que quiso demostrar con ella la intensidad de la furia de Trump contra Pence por negarse a bloquear la certificación de Joe Biden como presidente, y lo que estaba dispuesto a hacer a las que estaba dispuesto a rebajarse para aferrarse al poder.

En el mitin que precedió los disturbios en el Capitolio, Trump instó a la multitud a marchar hacia la casa de la democracia americana y centró sus atenciones en Pence: "Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país", dijo a la multitud.

La comisión de investigación ha señalado esta noche que "Donald Trump estaba en el centro" del asalto al Capitolio, que no hizo nada para detener la violencia de ese día y que fue Mike Pence quien intentó contener la turba que amenazaba la integridad de los diputados americanos. "Donald Trump no llamó al secretario de Defensa. Tampoco habló con el secretario de Interior ni con el fiscal general. El presidente Trump no desplegó a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio. Fue el vicepresidente Mike Pence quien tuvo que hacerlo", destacó el comité.

