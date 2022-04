La OTAN acogerá a Suecia y Finlandia "con los brazos abiertos" y "rápido" si piden entrar

La entrada en la OTAN de dos países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia está cada vez más cerca debido a las amenazas de Vladímir Putin. La Alianza Atlántica recibirá a los dos países "con los brazos abiertos" si deciden solicitar su adhesión en los próximos días. El proceso será "rápido" y la OTAN ofrecerá garantías de seguridad frente al Kremlin durante el periodo de transición entre la solicitud y la ratificación parlamentaria en los 30 países miembros, según ha dicho este jueves su secretario general, Jens Stoltenberg.

Tanto Finlandia como Suecia se preparan para pedir la entrada en la OTAN durante las próximas semanas y en todo caso antes de la cumbre que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio, donde se prevé que los jefes de Gobierno examinen las solicitudes. "Todo cambió cuando Rusia invadió Ucrania. La forma de pensar de la gente en Finlandia y también en Suecia ha cambiado dramáticamente debido a las acciones de Rusia", explicaba recientemente la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

Lo que más preocupa ahora a los dos países es lo que pueda hacer Rusia durante el peridodo de transición, cuando todavía no estarán cubiertos oficialmente por la cláusula de defensa colectiva que supone el artículo 5 de la OTAN. El Kremlin ha avisado reiteradamente durante las últimas semanas que la entrada de Helsinki y Estocolmo no traerá estabilidad al continente europeo.

"Corresponde a Suecia y Finlandia decidir si quieren solicitar ser miembros de la OTAN o no. Pero si deciden pedirlo, Suecia y Finlandia serán bienvenidos con los brazos abiertos a la OTAN. Los dos países son nuestros socios más cercanos, son democracias sólidas y maduras y miembros de la UE. Hemos trabajado muchos años con Suecia y Filandia y sabemos que sus fuerzas armadas cumplen los estándares de la OTAN, son interoperables con las fuerzas de la OTAN, hacemos ejercicios juntos y hemos trabajado con ellos en muchas misiones y operaciones", argumenta Stoltenberg.

"Si presentan una solicitud, serán bienvenidos. Y espero que el proceso sea rápido", ha explicado el secretario general de la Alianza en una rueda de prensa conjunta con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

¿Qué tipo de garantías puede dar la OTAN a Suecia y Finlandia durante las negociaciones? "Tan pronto como tomemos la decisión de invitarles, eso enviará un fuerte mensaje político: que la seguridad de Suecia y Finlandia importa a todos los aliados de la OTAN", ha respondido Stoltenberg.

"Y estoy seguro de que seremos capaces de encontrar arreglos para ese periodo transitorio entre la presentación de las solicitudes y la ratificación se finalice en los 30 parlamentos. Confío en que hay formas de salvar ese periodo interino de manera suficientemente buena y que funcione para Suecia y Finlandia", insiste el secretario general, sin dar más detalles.

Es una cuestión que el secretario general de la OTAN tiene previsto abordar con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, en una reunión que se celebrará este mismo jueves para abordar la posible candidatura de su país.

El objetivo final es que durante la transición "no haya incertidumbre sobre el derecho de Suecia y Finlandia a escoger su propio camino". "Cuando Rusia intenta amenazar o intimidar a Finlandia y Suecia para que no presenten la solicitud, eso demuestra que Rusia no respeta el derecho básico de cada país para elegir su propio camino", ha subrayado Stoltenberg.

El secretario general de la Alianza ha desvelado que el envío de armas a Ucrania por parte de los Estados miembros para que se defienda de la invasión rusa alcanza ya un valor de 8.000 millones de dólares.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan