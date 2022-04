Finlandia decidirá en cuestión de "semanas" si pide entrar en la OTAN por la amenaza de Putin

Si el objetivo real de Vladímir Putin en su guerra contra Ucrania era alejar a la OTAN de las fronteras de Rusia, en realidad está consiguiendo todo lo contrario de lo que pretendía. No sólo la Alianza Atlántica ha aprobado ya un refuerzo sin precedentes de su flanco este, sino que dos países vecinos hasta ahora neutrales, Finlandia y Suecia, preparan su ingreso urgente en el club para protegerse de la amenaza del Kremlin.

"Todo cambió cuando Rusia invadió Ucrania. La forma de pensar de la gente en Finlandia y también en Suecia ha cambiado dramáticamente debido a las acciones de Rusia", ha explicado la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, en una rueda de prensa conjunta en Estocolmo con su homóloga sueca, Magdalena Andersson. En ambos países, las últimas encuestas señalan un vuelco en favor de la adhesión a la OTAN desde el estallido del conflicto.

Precisamente, el Gobierno de Helsinki ha aprobado este miércoles un informe sobre el nuevo entorno de seguridad creado por la guerra de agresión de Rusia, país con el que Finlandia comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros. El estudio se transmitirá al Parlamento finlandés tras la pausa de Pascua y servirá de base para decidir sobre la entrada en la OTAN. "No voy a dar un calendario de cuándo tomaremos una decisión, pero creo que ocurrirá bastante rápido, en cuestiones de semanas y no de meses", ha explicado Marin.

Su prioridad es "buscar la mejor forma de garantizar" que una guerra como la de Ucrania "nunca ocurra en Finlandia". En este sentido, la entrada en la OTAN significaría obtener la protección de la cláusula de defensa colectiva que representa el artículo 5 del Tratado, así como el paraguas de las armas nucleares con las que cuenta la Alianza, ha relatado la primera ministra.

"La OTAN no es sólo una alianza militar, sino también una alianza política, una organización donde se toman decisiones importantes en materia de seguridad", ha subrayado Marin.

En Suecia, el debate sobre la entrada en la Alianza Atlántica va más retrasado, ya que el informe sobre el nuevo entorno de seguridad no se espera hasta finales de mayo. Sin embargo, el objetivo de su primera ministra sería también que la adhesión se produzca en junio, durante la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio, según ha publicado este miércoles el diario Svenska Dagbladet.

En la rueda de prensa de este miércoles, Magdalena Andersson ha eludido confirmar o desmentir esta información. No obstante, ha querido dejar claro que su calendario "no es tan diferente" al de Finlandia. "No tiene sentido retrasar este análisis o este proceso", sostiene la primera ministra sueca.

"Hay un antes y después del 24 de febrero. El panorama en materia de seguridad ha cambiado por completo con la invasión de Ucrania. Por eso tenemos que reflexionar sobre qué es mejor para Suecia, para nuestra seguridad y nuestra paz en esta nueva situación", ha argumentado.

Aunque las dos dirigentes han enfatizado que cada país tomará su propia decisión de forma independiente, la primera ministra finlandesa cree que sería mejor que Suecia y Finlandia entraran en la OTAN al mismo tiempo. "Sería una buena cosa si tomamos decisiones similares y con un calendario similar para el conjunto de la región (nórdica)", ha indicado Marin.

El principal motivo de preocupación tanto para Helsinki como para Estocolmo es la reacción de Rusia, en particular durante el periodo entre el anuncio de las candidaturas y la ratificación de su entrada en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya ha avisado de que la adhesión de Finlandia y Suecia "no traerá estabilidad al continente europeo".

"Hay muchos tipos de riesgos y debemos estar preparados para todo tipo de acciones por parte de Rusia", ha reconocido la primera ministra finlandesa, que ha hablado de ciberataques, agresiones híbridas o intentos por parte del Kremlin de influir en el debate. "Creo también que debemos tomar nuestras propias decisiones y no dejar que el miedo influya", ha zanjado.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está convencido de que si Suecia y Finlandia presentan sus solicitudes, los 30 países miembros aprobarán su entrada rápidamente y les ofrecerán las garantías que reclaman. "Encontremos formas de abordar también las preocupaciones que puedan tener sobre este período intermedio entre la solicitud y hasta que se haya producido la última ratificación", dijo Stoltenberg la semana pasada.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan