La UE exige a AstraZeneca una indemnización millonaria por el retraso en su entrega de vacunas

La Unión Europea reclamará a AstraZeneca una compensación de 10 euros por día de retraso a partir de julio en cada dosis comprometida, una cantidad que podría alcanzar los 200 millones diarios, según indicó este miércoles la defensa de la Comisión y los Estados miembros de la UE en el juicio contra el laboratorio.

La Comisión solicitará, además, una penalización de al menos 10 millones de euros al laboratorio que distribuye la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, según dijo en el tribunal francófono de primera instancia de Bruselas el abogado Rafaël Jafferali, que representa a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE.

Esa reclamación, no obstante, no se efectuará en este juicio con carácter de urgencia, sino que se trasladará a otro proceso, con carácter ordinario, cuya primera vista está programada en septiembre y el veredicto no se producirá antes de 2022.

En este proceso de urgencia, cuyo fallo se conocerá antes de julio, la Comisión y los países de la UE buscan que la corte obligue a AstraZeneca a entregar las dosis que faltan de su vacuna, basada en el adenovirus y desarrollada por la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Según han asegurado los portavoces de la Comisión, el Ejecutivo no persigue una indemnización económica en sí misma, sino utilizar esa amenaza como palanca para que la farmacéutica entregue las dosis que faltan.

En virtud del contrato firmado entre la Comisión y AstraZeneca el pasado agosto, el laboratorio se había comprometido a entregar 300 millones de dosis de su fármaco contra la Covid-19 en el primer semestre de 2021. Pero sólo ha entregado 55 millones por ahora, según indicó el letrado en el tribunal, y no prevé entregar más 100 millones a la UE al cierre de junio próximo.

Si no fuera porque otros laboratorios, como Pfizer-BionTech, han aumentado las entregas comprometidas, solo dos países de los veintisiete Estados miembros de la UE alcanzarían el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta para este verano, dijo el letrado.

La UE reclama que las entregas antes de julio lleguen al menos a los 120 millones de dosis, con lo que la indemnización que solicitará podría alcanzar los 200 millones de euros al día, más una multa.

AstraZeneca, que defenderá sus argumentos ante el tribunal este mismo miércoles, ha adelantado ya que entiende que el calendario de entregas era "indicativo" y que el contrato sólo le obligaba a hacer "mejores esfuerzos razonables" para entregar los fármacos en esos plazos.