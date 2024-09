Portugal declara el estado de calamidad por los más de cien incendios que avanzan sin control

El Gobierno de Portugal ha declarado este martes la situación de calamidad en los municipios afectados por la oleada de incendios rurales que, desde el pasado 14 de septiembre, asola el centro y el norte del país, concretamente entre Oporto y Aveiro. El balance, por el momento, es trágico: cinco víctimas mortales -dos menos que los inicialmente notificados-, varias decenas de heridos y evacuados y más de 10.000 hectáreas devoradas por el fuego.

La medida fue decidida en un consejo de ministros extraordinario para poder dar "apoyo inmediato y urgente" a los afectados por los fuegos y mantener toda la operación de combate, según explicó el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

La situación de calamidad es una figura legal que en Portugal se puede aplicar en catástrofes naturales de gran magnitud para adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a prevenir, actuar o reponer la normalidad.

Además, Montenegro no ha descartado recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) y ha prometido mano dura contra los ciudadanos que provoquen fuegos.

"No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón", aseguró el primer ministro luso, que explicó que el Ejecutivo ha pedido a la Fiscalía la creación de un equipo de investigación criminal de incendios.

En apenas tres días los incendios que azotan el norte y el centro del país han hecho de 2024 el cuarto peor año de la última década en lo que se refiere a hectáreas arrasadas por el fuego (por ahora más de 10.000 hectáreas).

Siete detenidos

La Guardia Nacional Republicana ha confirmado este miércoles que desde el pasado 14 de septiembre han detenido a siete personas por delito de incendio forestal.



Actualmente hay más de 5.000 bomberos combatiendo los 117 focos activos. Además, se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE y se ha desplegado ocho aviones de extinción de incendios de Francia, Grecia, Italia y España para ayudar en las labores de extinción.

España también ha contribuido con un equipo de 230 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han llegado este mismo miércoles al país vecino para sumarse a las labores de combate.

Además, se ha activado un componente de cartografía a demanda del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus que funciona continuamente para proporcionar productos cartográficos detallados que respalden las iniciativas de gestión de desastres.

Imagen del día de Copernicus

Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea (UE), ha elegido como imagen del día una imagen de los incendios de Portugal.

Copernicus elige como imagen del día una imagen de los incendios de Portugal. UNIÓN EUROPEA

La imagen fue tomada por el satélite Sentinel-3 de Copernicus el 17 de septiembre y muestra una nube de humo que se expande hasta cubrir aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados del océano Atlántico.

Según Copernicus, las autoridades locales han emitido advertencias de que el riesgo de incendio forestal va a seguir siendo alto hasta al menos el próximo viernes cuando se esperan lluvias que podrían ayudar a sofocar los fuertes incendios.

Huella de los incendios en Galicia

Los incendios que afectan a Portugal jan dejado su impronta en gran parte de Galicia, que ha amanecido con un espeso manto de humo y con la luna y el sol teñidos de rojo.

Vista del cielo de Vigo con el sol luciendo rojizo tras la humareda. EFE

Las consecuencias de los fuegos del país vecino son especialmente visibles en el sur de la comunidad gallega. De esta forma, la ciudad de Vigo amaneció con un intenso olor a humo.

Según fuentes de MeteoGalicia, la explicación de este fenómeno es un "efecto óptico" en el que parte de la luz del sol debe de atravesar una densa nube que contiene humo procedente de los incendios.