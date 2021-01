AstraZeneca se niega a dar explicaciones a la Unión Europea por los recortes en la entrega de su vacuna

Se dispara la tensión entre AstraZeneca y la Unión Europea. La farmacéutica anglosueca se ha negado a asistir a la reunión a la que había sido convocada este miércoles para dar explicaciones por el recorte del 60% en el suministro de su vacuna contra la Covid-19 a los Estados miembros. Un encuentro al que iban a asistir expertos de los Gobiernos de los 27 y de la Comisión.

"AstraZeneca se ha retirado de la reunión programada para hoy. Nosotros estamos insistiendo en que regresen para dar explicaciones", han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

La actitud de AstraZeneca ha causado indignación en Bruselas. La farmacéutica anunció por sorpresa el viernes una reducción de las entregas de su antídoto a la UE. En lugar de los 80 millones de dosis prometidas por contrato durante el primer trimestre, sólo entregará 31 millones. AstraZeneca culpa del retraso a problemas en una planta en Bélgica. Bruselas no se cree estas excusas y sospecha que la compañía podría haber revendido las dosis a otros países, en particular a Reino Unido.

Los representantes de la farmacéutica ya fueron interrogados por los expertos de la UE en dos sesiones el pasado lunes. Pero la UE considera que las respuestas de la compañía "no han sido satisfactorias hasta ahora" y que el nuevo calendario de entregas anunciado por AstraZeneca "no es aceptable" para los Estados miembros.

Precisamente, el contrato con la farmacéutica anglosueca fue el primero que firmó Bruselas a finales de agosto de 2020 y prevé la entrega de hasta 400 millones de dosis. A España le corresponden alrededor del 10% del total, es decir, hasta 40 millones de dosis, que serían suficientes para 20 millones de personas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) tiene previsto dar luz verde a esta vacuna el próximo viernes 29 de enero.

Los Estados miembros habían puesto grandes esperanzas en el antídoto de AstraZeneca para acelerar la vacunación. No sólo porque es mucho más barato, sino porque también resulta más fácil de distribuir porque no requiere temperaturas ultrabajas como las de Pfizer-BioNTech o Moderna. El recorte de entregas llega en el peor momento, en plena tercera ola de la pandemia y con la extensión en la UE de las nuevas variantes altamente contagiosa.

En contraste con su negativa a comparecer en la UE, el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha dado una combativa entrevista a varios periódicos europeos, entre ellos el italiano La Repubblica, en la que niega haber revendido las vacunas destinadas a la UE para obtener más beneficios, aunque no desmiente que haya desviado dosis a Reino Unido.

Soriot mantiene la versión oficial de que los recortes se deben a problemas en una planta de Bélgica y asegura que la culpa de que no se hayan resuelto a tiempo es de la UE, por haber firmado el contrato tres meses más tarde que Reino Unido.

El consejero delegado de AstraZeneca sostiene además que el contrato firmado con Bruselas no le obliga a entregar las vacunas en un plazo concreto, sino únicamente a hacer los "mejores esfuerzos" para cumplir los compromisos. Algo que según ha dicho la compañía está haciendo.

"Nosotros no hemos asumido un compromiso con la UE. Les hemos dicho que haremos los mejores efuerzos. El motivo por el que dijimos esto es porque en ese momento Europa quería recibir las entregas más o menos al mismo tiempo que Reino Unido, aunque el contrato se firmó tres meses más tarde", asegura Soriot.

"Así que nosotros les contestamos: 'Ok, haremos lo que podamos, lo intentaremos, pero no podemos comprometernos contractualmente porque estamos tres meses por detrás de Reino Unido. Sabíamos que era un objetivo súper justo y que es un gran problema, esta pandemia. Pero nuestro contrato no es un compromiso contractual, es el mejor esfuerzo", ha indicado el consejero delegado.