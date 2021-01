¿Me puedo vacunar contra la Covid-19 si estoy embarazada?: las claves para saber qué hacer

C. G.

La llegada de las vacunas a España está generando muchas dudas sobre quiénes debe ponérsela y cuándo. Una de los grupos sobre los que se arrojan más preguntas es el de las embarazadas y las mujeres que están en pleno tratamiento de fertilidad.

¿Son seguras para ellas? ¿Debería esperar a quedarme embarazada hasta que esté vacunada? La doctora Mónica Aura, ginecóloga de la clínica Ginefiv, ha hablado con MagasIN para responder a todas estas cuestiones.

Embarazadas, ¿vacuna sí o no?

Si se está embarazada, la recomendación desde las sociedades científicas y desde el Gobierno es no administrar la vacuna. "No es porque la vacuna vaya a ser mala para las embarazadas, sino porque realmente a día de hoy no existe suficiente evidencia científica sobre su efecto en las embarazadas", aclara la doctora Aura.

Al no haber suficientes evidencias sobre su seguridad en las mujeres embarazadas, la recomendación es no administrarla en ninguna fase del embarazo. No obstante, la doctora apunta que puede haber casos concretos en los que sí sea conveniente.

"A lo mejor para alguna paciente que tenga un factor de riesgo importante de coger la Covid-19, el beneficio que le puede aportar la vacuna quizá sea mayor al mínimo riesgo que pueda correr con ella". Insiste en que esas serían situaciones muy particulares que deben ser consultadas con el especialista.

¿Retrasar el embarazo?

Algunas mujeres se plantean si retrasar la búsqueda del embarazo hasta que estén vacunadas, pero por el momento, la doctora Aura no lo recomienda.

"A la población 'normal' -que no es prioritaria- se supone que la vacuna no le va a tocar hasta finales de año, o incluso más tarde. Por tanto, no está justificada la demora del inicio de un tratamiento pensando en la vacuna".

¿Durante el tratamiento?

Si ya se ha iniciado un tratamiento de fertilidad y le toca el turno de vacunarse, no hay problema. "En principio la vacuna no afecta ni al proceso de estimulación ni el de recuperación de los ovocitos". Es decir, que en ese momento sí que se puede proceder a la vacunación.

Lo que sí se debe es esperar a haberse vacunado para realizar la "consecución del embarazo": la transferencia de embriones o la inseminación.

¿Cuánto tiempo después?

La recomendación para las mujeres a las que se ponga la vacuna de Pfizer o Moderna (las dos que se están administrando actualmente en España) es esperar un mínimo de dos semanas desde la segunda dosis para lograr el embarazo.

Sin embargo, en Ginefiv el plazo que han establecido es de un mes para garantizar aún más la seguridad de la mujer.

Embarazo natural

Las pautas a seguir son exactamente las mismas para aquellas mujeres que buscan quedarse embarazadas de manera natural: esperar mínimo un par de semanas desde que se vacunen de la segunda dosis y, al menos por ahora, no retrasar la búsqueda esperando a la vacuna.

Otras vacunas

España y la Unión Europea están evaluando la aprobación de otras vacunas como la de AstraZeneca. Su vacuna es diferente, en lugar de ser génica (creada mediante la inserción de fragmentos de RNA o DNA del virus en la célula huésped) está hecha con vectores virales.

Por esa razón, en caso de que finalmente se apruebe, el periodo de espera para conseguir el embarazo una vez vacunada será un poco mayor, de mínimo cuatro semanas, aunque "por lo demás será todo igual", subraya la doctora de Ginefiv.