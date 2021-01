Vicealcaldesa Villacís, las mujeres del mural no somos Largo Caballero

La portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asegura que no le gusta la palabra rectificación pero que tampoco le asusta. Y las mujeres se lo agradecen. La polémica sobre el mural feminista en un polideportivo del barrio de La Concepción sólo ha venido a ratificar una evidencia: cuando Ciudadanos se alinea con Vox en temas de feminismo siempre sale trasquilado.

El partido de Abascal pidió en la Junta de Distrito eliminar este espacio por radical y Cs y PP lo apoyaron. Ahora, en el Pleno del Ayuntamiento, Ciudadanos ha dado marcha atrás y ha votado con PSOE y Mas Madrid para dejar que este homenaje siga existiendo.

Se puede criticar muchas de las medidas que ha puesto en marcha o prepara el Ministerio de Igualdad (muchísimas asociaciones de mujeres lo están haciendo), porque es evidente que el movimiento feminista no tiene por qué ser un bloque monolítico. Pero lo que no se puede es estar con Vox en sus propuestas sobre mujer porque eso sí que no es feminismo: ni radical ni liberal ni ortodoxo ni heterodoxo y ahí Ciudadanos va a encontrar consenso.

La polémica del mural feminista partía de una base misógina absoluta: ¿por qué no puede haber una pared pública pintada con el rostro de Frida Kahlo, Rosa Parks, Liudmia Pavlichenco, Emma Stone, Angela Davis, Rigoberta Menchú, Nina Simone, Kanno Sugako, Chimamamdna Ngozi Adichie, Rosa Arauzo, Comandante Ramona, Lucía Sánchez Saornil, Gata Cattana o Federica Montseny?

Begoña Villacís asegura que echa en falta mujeres como "Concepción Arenal, Margaret Thatcher e incluso Santa Teresa de Jesús" y no sólo "referentes de ese feminismo excluyente y sectario". Y yo estoy de acuerdo con ella, debería de haber miles de murales en los que aparecieran, efectivamente, mujeres como la escritora, la política, la religiosa o como Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Victoria Kent.

El problema en este caso es que se ha tratado de mirar el mérito de la primera mujer que fue al espacio; la primera ministra de España (aunque fuera en la República); la mujer que tuvo que ir escoltada al colegio cuando se dictaminó el fin de la segregación de los negros en EEUU; la mujer que ha luchado por los derechos de los indígenas, pintoras, poetas, cantantes, escritoras... como si fuera una cuestión de izquierdas o de derechas.

Como si esas mujeres fueran Largo Caballero y no sepamos decir si fue un político íntegro republicano o un sanguinario. Las mujeres no son memoria histórica. Estas mujeres son historia: historia que hay que contar para seguir rompiendo techos de cristal e historia que hay que escuchar.

Seguramente lo que ha llevado a Vox a plantear en el distrito de Ciudad Lineal la eliminación de este mural es que era simplemente un espacio dedicado a mujeres. Sin entrar a valorar quiénes eran ni sus méritos. Y el representante de Ciudadanos en la Junta ha votado a favor por un seguidismo que es una enfermedad grave en la actualidad en nuestra clase política. Sin entrar a valorar quiénes eran esas mujeres y sus méritos.

Tras el cambio de postura, Vox ha acusado a Ciudadanos de no ser "leal" y hay que reconocer que, a pesar de que ocurre tras una gran polémica y una fuerte bronca, Villacís ha sido leal pero con las mujeres.

"El sectarismo no se borra con más sectarismo", ha alegado la vicealcaldesa en su rectificación y ha advertido: "Prefiero que se quede el mural y pintar otros".

Le tomo la palabra vicealcaldesa, ojalá que pinten muchos murales de muchas mujeres que tienen mucho que contar a las generaciones futuras.