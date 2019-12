Cs avisa de que un pacto PSOE-ERC dará alas al relato de los separatistas en la UE

Durante los últimos meses, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos se han aliado en el Parlamento Europeo para impedir la acreditación de Carles Puigdemont como eurodiputado o para defender la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés en la UE frente a los ataques de los independentistas. Un pacto de investidura entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya socavaría este trabajo conjunto, dejaría a los constitucionalistas a los pies de los caballos y daría alas al relato de los secesionistas que presenta a España como un país autoritario que no respeta los derechos humanos, según ha avisado este martes el líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano.

"A mi me daría verdadera pena que lo que hemos conseguido los españoles trabajando unidos para explicar el relato de lo que es España, que España no es Turquía, que en España los derechos humanos se respetan, que en España hay un sistema judicial independiente, que ese trabajo se eche a perder", ha dicho Garicano en declaraciones a la prensa en la sede de la Eurocámara en Bruselas.

"Que se eche a perder el trabajo de contrarrestar la mancha sobre la imagen de España que están tratando de extender por el mundo los partidos separatistas me parecería tristísimo para España, tristísimo para nuestra imagen y tristísimo para los españoles que estamos en el extranjero. Me parecería una catástrofe y yo imploraría al PSOE que no lo hiciera", sostiene el dirigente de la formación naranja.

Un pacto entre el PSOE y ERC sería "el principio de una deriva para España que sería muy difícil de parar". "Me parece que sería peligrosísimo para España que un partido cuyo líder está encarcelado por el atentado más grave contra una democracia que se pueda hacer sea el que determine el futuro de España", ha insistido Garicano.

Para Garicano, todavía hay tiempo para evitar este acuerdo y promover una alianza alternativa "sensata" y "constitucional" entre PSOE, PP y Ciudadanos y la formación naranja "hará todo lo que esté en su mano" para lograrlo. "Estamos a tiempo para evitar esta huída hacia adelante del señor Sánchez que va a poner en peligro la estabilidad económica y la estabilidad de España como país", ha señalado.

¿Qué hará Ciudadanos en el Parlamento Europeo si el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reconoce la semana que viene la inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras y por extensión la de Carles Puigdemont? ¿Se imagina a Puigdemont de eurodiputado "Nosotros ahora y siempre respetaremos la acción de la justicia. El Tribunal tomará sus decisiones y Parlamento tomará las suyas", responde Garicano.

La formación naranja seguirá concentrando sus esfuerzos en promover una reforma de la euroorden con el objetivo de que incluya en la lista de delitos para los que la entrega es automática los atentados contra la integridad territorial de un Estado miembro. "Seguiremos luchando para que la euroorden funcione, para que los perseguidos por la justicia rindan cuentas y no hagan turismo judicial. Si la euroorden hubiera funcionado como debería, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora", ha apuntado.