El militar saudí que mató a tres personas en Florida se quejó por el apodo "porno" de un instructor

El militar saudí que mató a tres personas el pasado 6 de diciembre en un tiroteo en la base militar Pensacola, al noroeste de Florida, había presentado una queja formal a su superior por el apodo que le había puesto su instructor de vuelo: "Pornstache" (forma de referirse al bigote que usaban los actores de las películas porno en los años 70 en EEUU).

El piloto Mohammed Alshamrani, de 21 años de edad, disparó contra 11 personas, antes de ser abatido por los agentes, con una pistola que había comprado en Florida de manera ilegal.

Estaba en un curso de tres años para instruirse en el manejo de aviones, al igual que seis compañeros saudíes más que han sido detenidos a la espera de aclarar lo ocurrido. Un incidente que el FBI no descarta que pueda ser un ataque islamista por mensajes antiamericanos que había colgado en las redes sociales este piloto.

Alshamrani aseguró en su queja formal que "estaba furioso porque me llamó así delante de toda la clase" y alegó que el instructor se rió de él cuando le recriminó por el apodo, que consideraba ofensivo: ¿Es que no has visto a una estrella porno antes?", le espetó el instructor de vuelo, según publica The Times.

En Arabia Saudí tienen leyes muy estrictas contra la pornografía aunque, en las primeras investigaciones se ha descartado que el instructor contra el que presentó la queja está entre las tres víctimas mortales.

La Casa Blanca ha asegurado que el presidente Trump ha hablado con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, quien "ha reiterado el compromiso de Arabia Saudí de trabajar con Estados Unidos para evitar que vuelva a ocurrir un ataque horrible como el tiroteo de Pensacola".