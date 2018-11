La UE y Londres ofrecen a Sánchez un apaño sin valor jurídico sobre Gibraltar

En un intento final de sortear el veto de España a la cumbre del brexit del próximo domingo, la Unión Europea y Londres han ofrecido este viernes a Pedro Sánchez una solución de mínimos para sus reivindicaciones sobre Gibraltar. Una especie de apaño que no cumple las exigencias que había planteado el propio presidente del Gobierno para que se reconozca el veto de España sobre el futuro del Peñón: ni se modificará el Tratado de Retirada de Reino Unido ni se tocará la declaración política sobre las relaciones futuras entre Bruselas y Londres.

La oferta a Sánchez consiste en dos declaraciones cuyo valor es solamente político. La primera estaría firmada por los 27. En ella se repetiría que ningún acuerdo futuro entre la UE y Reino Unido se aplicará a Gibraltar salvo que cuente con el consentimiento previo de España. En la segunda declaración política, el propio Gobierno británico diría que está de acuerdo con esta interpretación, según ha desvelado el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, que encabeza la delegación española en Bruselas.

Aguiriano ha asegurado que el Gobierno español todavía no ha dado su visto bueno a esta oferta, sobre todo porque todavía no ha visto el texto de la declaración de May. Ahora serán el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los que decidan si estas garantías son suficientes. Sánchez ha amenazado hasta en tres ocasiones con vetar el acuerdo del brexit, la última en un tuit a última hora del jueves, si la UE no atiende sus peticiones. El compromiso que se le ha ofrecido no cumple los estándares que exigía España.

El secretario de Estado para la UE ha eludido explicar el valor legal que tendría la declaración a 27 sobre Gibraltar. "Hay que preguntárselo a los juristas", ha señalado. En cuanto al compromiso británico, Aguiriano sostiene que que tendría tanto valor político como jurídico: "Cualquier ciudadano británico que esté de acuerdo con nosotros, si el Gobierno británico vulnera sus propias declaraciones formales, puede ir a los tribunales. Y políticamente el valor es indudable".