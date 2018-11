La UE ignora la petición de Sánchez de tener veto sobre Gibraltar tras el 'brexit'

Juncker y May, durante su reunión de este miércoles

La UE ignora la petición de Pedro Sánchez, de tener un veto sobre el estatus futuro de Gibraltar tras el brexit. De nada han servido las amenazas de bloquear la cumbre del próximo 25 de noviembre que en los últimos días han repetido tanto el presidente del Gobierno como su ministro de Exteriores, Josep Borrell. Bruselas y Londres han alcanzado este jueves un acuerdo sobre la declaración política sobre sus relaciones futuras que desoye las exigencias de España: no aparece ninguna mención al Peñón.

La declaración política se ha ha hecho pública justo en el momento en el que Sánchez viaja a Cuba. Antes de marcharse, el presidente del Gobierno había vuelto a insistir en que bloquearía el acuerdo del brexit si no se atendían sus demandas. "Si eso no se resuelve de aquí al domingo, España desgraciadamente tendrá que votar que no y ejercer su capacidad de veto. Porque esa es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país, a la esencia de nuestra nación", dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, António Costa.

Una conversación telefónica de Sánchez con la primera ministra británica, Theresa May, a última hora del miércoles, tampoco sirvió para resolver el bloqueo. May le dijo al presidente del Gobierno que no tiene intención de excluir a Gibraltar de las negociaciones futuras con la UE.

Pese a los problemas de España, la UE y Reino Unido han seguido adelante y han publicado la declaración política sobre las relaciones futuras. El Gobierno español reclamaba incluir tanto en este texto como en el Tratado de Retirada (en su artículo 184) una cláusula que deje claro que ningún acuerdo entre Bruselas y Londres se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento previo de Madrid. En estos momentos, esta garantía no aparece en ninguno de los dos documentos.