Borrell: "Reino Unido se dividirá antes que España por su debilidad"

Josep Borrel añade más leña al fuego del conflicto diplomático surgido en las últimas horas entre Madrid y Londres a cuenta del estatus futuro de Gibraltar, justo en la semana clave para sellar el acuerdo del brexit. El ministro de Asuntos Exteriores ha presumido este martes de que, pese al desafío soberanista en Cataluña, la unidad de España es mucho más fuerte que la de Reino Unido, que podría dividirse si se convoca un segundo referéndum de independencia en Escocia tras el brexit.

"Estoy mucho más preocupado por la unidad de Reino Unido que por la unidad del Reino de España. Creo que Reino Unido se dividirá antes que España", ha asegurado Borrell durante una entrevista organizada por Politico. ¿Eso es signo de la fortaleza de España o de la debilidad de Reino Unido?, le ha preguntado el presentador. "Es un claro signo de la debilidad de Reino Unido", ha resaltado.

El ministro de Exteriores sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca autorizará un referéndum de independencia en Cataluña como el que reclaman el presidente de Generalitat, Quim Torra, y su antecesor huido a Bélgica, Carles Puigdemont. "Nuestro Gobierno no permitirá un referéndum de secesión como en Escocia, eso no pasará. Ningún Gobierno constitucional en España lo permitirá", asegura.

"El señor Sánchez tiene razón al decir: no puedo daros un referéndum de secesión, no soy Cameron. España no es Reino Unido. Tenemos una Constitución. Es imposible, no va a ocurrir. Como en Italia, como en Alemania, como en Francia, como en Estados Unidos y como en todo el mundo con la única excepción de Reino Unido", ha insistido Borrell.

De hecho, el político catalán ha reservado sus críticas más duras al ex primer ministro británico, David Cameron, por haber autorizado el referéndum de independencia en Escocia y por haber convocado la consulta del brexit. "El señor Cameron no pasará a la historia como el mejor primer ministro de Reino Unido. Cameron jugó al póker con su país al menos dos veces, con Escocia y Europa", ha dicho. En contraste, ha tenido buenas palabras para Theresa May, a la que ha elogiado por su "resistencia" frente al actual caos político en Londres.

España reconocería la independencia de Escocia

¿Reconocería España la independencia de Escocia si se convoca un segundo referéndum de secesión tras el brexit y gana el sí? "Si dejan Reino Unido de acuerdo con sus reglas internas, si Westminster está de acuerdo, nosotros no vamos a ser más papistas que el papa. Si Westminster está de acuerdo, ¿por qué nosotros vamos a estar en contra?", responde el jefe de la diplomacia española. El caso de Escocia será "diferente" al de Kosovo, que declaró su independencia de forma unilateral", apunta.

Borrell ha vuelto a amenazar con vetar el acuerdo del brexit durante la cumbre que se celebra el domingo que viene en Bruselas si España no obtiene más garantías sobre el estatus futuro de Gibraltar. "Si no hay una declaración clara que diga que los acuerdos entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar necesitan el aval de España, España no podrá dar su visto bueno", señala.

El ministro de Exteriores se ha distanciado además de la idea de Pedro Sánchez de que lo más aconsejable ahora sería un segundo referéndum sobre el brexit. "No me gustan los segundos referéndums. Porque en Europa tenemos un historial de casos en los que la gente ha votado algo que no era lo que querían las autoridades y después se les convenció de volver a votar. Ha pasado dos veces con los irlandeses y con los daneses. Y eso no parece muy democrático".