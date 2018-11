Bruselas no se compromete a renegociar el pacto del 'brexit' como pide Sánchez

La Comisión Europea es consciente de la inquietud de España por el acuerdo del brexit y su indefinición sobre el estatus futuro de Gibraltar, pero no da soluciones ni se compromete a reabrir la negociación del Tratado de Retirada de Reino Unido, tal y como ha pedido este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es más, da a entender que una renegociación no es posible. Sánchez ha avisado de que España votará no al acuerdo del brexit durante la cumbre extraordinaria que se celebra el próximo domingo 25 de noviembre si no hay cambios respecto a la relación de Gibraltar.

"Somos conscientes de las preocupaciones de España, que fueron expresadas ayer en el Consejo de Asuntos Generales. La posición de la UE sobre Gibraltar está clara y quedó reflejada en las directrices de negociación del 29 de abril de 2017: una vez que Reino Unido deje la UE, ningún acuerdo entre Reino Unido y la UE se aplicará a Gibraltar sin un pacto previo entre España y Reino Unido", se ha limitado a señalar el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al ser preguntado por EL ESPAÑOL.

El portavoz no ha querido aclarar si es correcto que el artículo del Tratado de Retirada que incomoda a España (el 184, que habla de las relaciones futuras entre Bruselas y Londres pero no menciona a Gibraltar) fue propuesto por la delegación británica, como sostiene el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Tampoco ha explicado por qué el negociador de la UE, Michel Barnier, no informó a España antes de dar por cerrada la negociación. Pero ha dado a entender que el acuerdo de divorcio no se reabrirá para incluir la referencia a Gibraltar que pide España.

"Nunca, nunca hemos hecho comentarios sobre el proceso de negociación que está en marcha. En la declaración política sobre las relaciones futuras (entre la UE y Reino Unido) ese trabajo continúa", relata Schinas. En contraste, sobre el Tratado de Retirada "hay un acuerdo de colegio de comisarios y del gabinete británico que hemos presentado, y la aprobación final será en el Consejo Europeo".

Es decir, el portavoz da por cerrada la negociación sobre el Tratado de divorcio y sugiere que podría introducirse una referencia a Gibraltar en la declaración política sobre el futuro, que no tiene valor jurídico. España pide que esta referencia se incluya en ambos textos.

"Si no hay una declaración clara que diga que los acuerdos entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar necesitan el aval de España, España no podrá dar su visto bueno", ha dicho Borrell en una entrevista pública con Politico. "No estamos planteando ninguna cuestión nueva. Simplemente, que la negociación sobre Gibraltar es una negociación aparte, distinta de la negociación con Reino Unido. Porque para nosotros Gibraltar no forma parte de Reino Unido, es un territorio colonial sometido a descolonización".