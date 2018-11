El Gobierno ve "irrenunciable" que España esté en el pacto UE-Reino Unido sobre Gibraltar

El Gobierno ha insistido este viernes en condicionar su apoyo al acuerdo del 'brexit' a que España esté en todos los pactos entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar: "Es irrenunciable para el Gobierno"

El Gobierno insiste en condicionar su apoyo al acuerdo del Brexit a que España esté en todos los pactos entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar: "Es irrenunciable para el Gobierno" #CMin https://t.co/tcQlrtd9jz pic.twitter.com/1WgDgio8xB — Europa Press (@europapress) 23 de noviembre de 2018

"El Gobierno tiene claro que debe quedar absolutamente garantizado que todo acuerdo de la Unión Europea con el Reio Unido requerirá el previo visto bueno de España", ha afirmado la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

Celáa ha insistido en que desean el acuerdo pero no a cualquier coste: "En referencia a Gibraltar todo tiene que pasar porque España esté presente. Somos un gobierno europeísta y queremos que el domingo haya acuerdo pero esto es determinante".

"No hay otra alternativa, no hay otra para el Gobierno de España", ha asegurado la portavoz, que no ha querido "especular" sobre las fórmulas que se puedan plantear hasta el domingo para plasmar la reivindicación española.

La ministra se ha referido también a la ruptura del acuerdo para la dirección del Poder Judicial: "El Partido Popular de bloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su "alarde obsceno de control del poder judicial".

Así lo ha asegurado Celáa durante la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Ha denunciado la situación en la que se han visto esta semana "los jueces comprometidos con la independencia de los tribunales".

Se refería a la decisión del PP de romper la negociación que mantenía con el Gobierno para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Esta ruptura se ha producido después de la renuncia Manuel Marchena, el candidato pactado para presidir el CGPJ.