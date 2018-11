Picardo dice que hay un acuerdo sobre Gibraltar y España lo niega

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que se ha llegado a un acuerdo con España sobre el Peñón en el documento del 'brexit', pero el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano lo niega. Picardo ha hecho el anuncio en declaraciones a la radio de la BBC pero Aguiriano ha garantizado desconocer cualquier avance en ese sentido.

"Hemos trabajado muy duro y, de hecho, hemos llegado a un acuerdo con los colegas españoles sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit", ha dicho a la BBC. Picardo ha insistido que España no necesitaba usar un "veto" para llevar a Gibraltar a la mesa de negociación. "Si (el acuerdo del 'brexit') se abre para modificar una coma respecto a Gibraltar, se volverá a abrir para cualquiera de los otros asuntos", ha declarado.

Sin embargo, Marco Aguiriano lo niega. "Yo no sé a qué se refiere cuando habla de acuerdo, no me consta que haya habido ninguna modificación", ha dicho en declaraciones a Espejo Público."Ahora mismo Bruselas y Londres han pactado su relación futura sin incluir a España en su relación con Gibraltar y si esto no se clarifica España votará contra el acuerdo".

Pedro Sánchez mantiene su amenaza de vetar en solitario el acuerdo del 'brexit' en la cumbre que se celebra el domingo 25 de noviembre si no se atienden sus reclamaciones. "Es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país, a la esencia de nuestra nación", alega el presidente del Gobierno.