La exlíder birmana Aung San Suu Kyi, en arresto domiciliario tras estar en prisión desde su derrocamiento en 2021

Primera imagen de la exlíder de Birmania, Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario difundida por el canal oficial MRTV, controlado por los militaress. MRTV

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Las claves Generado con IA Aung San Suu Kyi, exlíder de Birmania, ha sido puesta bajo arresto domiciliario tras permanecer encarcelada desde el golpe militar de 2021. El gobierno militar anunció su excarcelación el mismo día que proclamó una amnistía para 1.508 presos, dos semanas después de liberar al expresidente Win Myint. El golpe de Estado de 2021 frustró la transición democrática en Birmania y profundizó la crisis política y el aislamiento internacional del país. Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos, más de 22.000 personas siguen detenidas y cerca de 8.000 han muerto desde el golpe militar.

La exlíder de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha sido puesta bajo arresto domiciliario tras haber permanecido encarcelada desde que fue derrocada por los militares en un golpe de Estado en 2021.

A través del canal oficial MRTV, controlado por los militares, el Gobierno liderado por el general golpista Min Aung Hlaing anunció la excarcelación de la exlíder de facto, de 80 años de edad, el mismo día que fue anunciada una amnistía para 1.508 presos y dos semanas después de la liberación del expresidente democrático Win Myint.

Horas antes, el partido de la Nobel de la Paz, la Liga Nacional por la Democracia (LND), anunció que la nueva amnistía masiva del Gobierno militar excluía a Aung San Suu Kyi.

Las excarcelaciones programadas para este jueves se producen dos semanas después de la liberación del expresidente democrático Win Myint -depuesto tras el golpe junto a Suu Kyi, que entonces era la líder de facto pero no podía gobernar oficialmente por impedimento legal-, en el marco de otra amnistía a unos 4.500 presos.

El golpe militar de 2021 tras declarar fraudulentos los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 frustró la transición democrática birmana, con Suu Kyi al frente, y exacerbó la guerra de guerrillas que el país arrastra desde hace décadas, sumiendo a Birmania en una espiral de crisis y aislamiento internacional.

Según datos de este jueves de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.047 personas continúan detenidas y cerca de 8.000 han muerto en manos del Ejército y las fuerzas de seguridad desde el golpe.

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