EEUU traslada parte del escudo antimisiles en Corea del Sur a Oriente Próximo a costa de la disuasión a Pyongyang y Pekín

El movimiento también ha generado debate político en Japón sobre el uso de bases estadounidenses para operaciones fuera de Asia Oriental.

El presidente surcoreano reconoce que no puede impedir la reubicación de armas estadounidenses, aunque insiste en que la defensa nacional no se ve obstaculizada.

Esta redistribución de recursos militares genera preocupación en Corea del Sur y Japón, pues podría debilitar la disuasión frente a Corea del Norte y China.

Estados Unidos ha empezado a trasladar partes de su sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD), así como algunas baterías Patriot, desde Corea del Sur a Oriente Próximo, donde la guerra con Irán y la protección de sus bases y aliados en la región han disparado la demanda de defensas aéreas de alta capacidad.

Aunque Washington insiste en que su compromiso con la defensa surcoreana se mantiene, en Seúl y en otros socios asiáticos como Japón temen que este reajuste de su arquitectura de seguridad tenga repercusiones, al verse esquilmada la capacidad de disuasión frente a la amenaza de Corea del Norte y, de manera indirecta, también la de China.

La operación, desvelada por medios surcoreanos y confirmada por The Washington Post, no implica, por ahora, desmantelar por completo el paraguas antimisiles en la península, pero sí redistribuir recursos que hasta ahora se consideraban esenciales.

Corea del Sur acoge una importante presencia militar estadounidense en la defensa conjunta contra Corea del Norte, que posee armas nucleares, con ‌unos 28.500 soldados y sistemas de defensa tierra-aire, incluidos los interceptores ⁠de misiles Patriot.

La lectura de esta reubicación es clara: Estados Unidos está priorizando el frente de Oriente Próximo, donde sus fuerzas y las de sus socios están bajo un riesgo más inmediato de posibles ataques con misiles y drones, y necesita sistemas de alta gama que no se fabrican ni despliegan a la misma velocidad que se consumen.

El Pentágono mantiene desplegada una batería del sistema antimisiles THAAD en Seongju desde 2017 integrada por varios lanzadores y decenas de interceptores.

El THAAD está diseñado para interceptar misiles balísticos a gran altura y larga distancia.

Además, las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur mantienen baterías Patriot como una segunda capa de defensa más cercana al objetivo, capaz también de enfrentarse a misiles de crucero y aeronaves.

Mover piezas de estos sistemas a Oriente Próximo supone reforzar el escudo en torno a Israel, a las bases estadounidenses en la región y a las rutas críticas de energía, a costa de reducir el margen de seguridad en otros escenarios.

Señal contradictoria para Seúl

Para Corea del Sur, el mensaje es ambiguo. Por un lado, Washington insiste en que su compromiso de defensa se mantiene intacto y que la alianza sigue siendo prioritaria; por otro, el hecho de que partes del THAAD y de las baterías Patriot se puedan mover relativamente rápido hacia otro escenario de operaciones evidencia que la península pasa a un segundo plano cuando la presión global aumenta.

Estos movimientos han alimentado la preocupación en Seúl sobre su dependencia de las capacidades estadounidenses que, en última instancia, Washington puede redistribuir en función de crisis en otros puntos del planeta.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung ha reconocido este martes que no puede impedir que Washington reubique algunas de las armas estacionadas en el país.

"Parece que recientemente existe controversia sobre el envío fuera del país de algunas armas, como baterías de artillería ​y armas de defensa aérea, por parte de las fuerzas estadounidenses en Corea", reconoció Lee en una reunión de su gabinete, señalando que, aunque Seúl había expresado su oposición, "no estaba en condiciones de plantear exigencias".

En cualquier caso, Lee hizo hincapié en que la retirada de algunas armas estadounidenses del país "no obstaculiza la estrategia de disuasión hacia Corea del Norte", señalando que el gasto en defensa y las capacidades convencionales de Corea del Sur superaban con creces los de su vecino.

Analistas militares y expertos señalan que, aunque Lee tiene razón al decir que Corea del Sur es capaz de disuadir a Pyongyang por sí sola, la presencia de armas estadounidenses encarna el compromiso de Washington con la seguridad regional.

Por ello, se corre ahora el riesgo de que Corea del Norte pueda malinterpretar el traslado de algunas de estas armas como un pretexto para llevar a cabo provocaciones de bajo nivel con el fin de poner a prueba la postura defensiva de sus aliados.

De hecho, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ya aseguró el pasado febrero que se centrará en ampliar el arsenal nuclear de su país y calificó a Corea del Sur como su "enemigo más hostil".

Aunque la disuasión surcoreana se orienta oficialmente a Corea del Norte, sus capacidades militares y la arquitectura de alianza con EEUU tienen implicaciones indirectas de disuasión frente a China.

De hecho, el despliegue del THAAD, que generó tensiones internas y protestas en Corea del Sur, provocó además un choque diplomático con Pekín, al ver estos sistemas como una herramienta que reforzaba la capacidad de vigilancia de Estados Unidos sobre su territorio.

Efectos en Japón

Las fuerzas estadounidenses e israelíes llevan más de una semana atacando objetivos estratégicos dentro de Irán, una campaña que ha llevado a varios analistas a advertir de que un conflicto prolongado podría desviar la atención de Washington de Asia y poner en riesgo la paz y la estabilidad regional.

Japón, que alberga importantes bases militares de Estados Unidos, también se está viendo afectado por estos movimientos.

Actualmente, dos destructores estadounidenses con misiles guiados con base en la ciudad de Yokosuka están desplegados en el mar Arábigo para apoyar las operaciones contra Irán, mientras que el único portaaviones de Estados Unidos estacionado en Asia permanece en ese puerto japonés por labores de mantenimiento.

El impacto de estos despliegues ha llegado al debate político interno en Japón. El líder del principal partido de la oposición, Junya Ogawa, expresó el lunes en el Parlamento su preocupación por las informaciones que apuntan a que buques estadounidenses con base en Japón están siendo enviados hacia Oriente Próximo.

Ogawa recordó que Japón no ha autorizado el estacionamiento de fuerzas estadounidenses para que salgan de esas bases hacia Oriente Próximo, sino para garantizar la seguridad del archipiélago y contribuir al mantenimiento de la paz en Asia Oriental.

Por el momento, el Gobierno japonés no ha comentado públicamente el despliegue de estos buques estadounidenses, pese a las crecientes dudas sobre cómo puede afectar este reajuste militar al equilibrio de seguridad en la región.