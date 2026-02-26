Xi Jinping recrudece su purga: cesa a un ministro, a siete diputados y al presidente del tribunal del Ejército

Las claves nuevo Generado con IA Xi Jinping ha intensificado su campaña anticorrupción con la destitución de un ministro, siete diputados y el presidente del tribunal militar. Entre los cesados figuran altos mandos militares de todas las ramas del Ejército, incluyendo el comandante de las Fuerzas Terrestres y el comisario político de la Fuerza de Apoyo de Información. La Asamblea Popular Nacional también ha apartado a Wang Xiangxi, ministro de Gestión de Emergencias, investigado por presuntas vulneraciones éticas y legales. La purga afecta a figuras clave del Ejército y el gobierno, reflejando que no hay intocables bajo el liderazgo de Xi Jinping.

La campaña anticorrupción de Xi Jinping no parece tener final a la vista para desconsuelo de los uniformados. El presidente chino no quedó conforme con la última purga en la cúpula del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se cobró las cabezas del vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), Zhang Youxia, y del general Liu Zhenli, otro miembro del comité encargado de supervisar las actividades de las Fuerzas Armadas. Le supo a poco.

Prueba de lo anterior es la destitución de hasta nueve militares que hasta este mismo jueves ocupaban un asiento en la Asamblea Popular Nacional, el principal órgano legislativo de China. Fueron cesados el comandante de las Fuerzas Terrestres, Li Qiaoming, y el comisario político de la Fuerza de Apoyo de Información, Li Wei, según informó la agencia de noticias estatal Xinhua.

En el grupo de represaliados figuran los nombres de Ding Laifu, de las Fuerzas Terrestres; de Bian Ruifeng y de Wang Donghai, de la Comisión Militar Central; de Shen Jinlong; de Qin Shengxiang, de la Armada; Yu Zhongfu, de la Fuerza Aérea; y de Yang Guang, de la Fuerza de Cohetes, que controla las armas nucleares del país. Los casos salpican a todas las ramas del Ejército.

Nadie está a salvo porque, además, la Asamblea Popular Nacional despojó de su cargo a Wang Xiangxi, ministro de Gestión de Emergencias, investigado desde enero por cometer presuntas vulneraciones éticas y legales, de acuerdo con la Televisión Central de China (CCTV). También cayó en desgracia Liu Shaoyun, presidente del Tribunal Militar del EPL, cesado sin justificación aparente.

No hay intocables en la China de Xi. Desde que pusiera en marcha la cruzada anticorrupción han caído dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central —unos meses antes de Zhang Youxia fue purgado su compañero He Weidong—, tres miembros del mismo órgano, un exministro de Defensa y al menos una docena de altos generales responsables de diferentes mandos militares. Tigres y moscas.

Puede haber más afectados en los próximos días. Katsuji Nakazawa, editorialista del digital Nikkei Asia, echa en falta a Ma Xingrui, otro peso pesado del Politburó. Sostiene Nakazawa que Ma era uno de los hombres de confianza de Xi y de su esposa, Peng Liyuan, pero el antiguo dirigente de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang protagoniza una larga ausencia. No ha sido visto en actos públicos desde noviembre.