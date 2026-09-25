Imagen de archivo del despliegue de Estados Unidos en el Caribe antes de la captura de Nicolás Maduro a principios de año.. Reuters

Estados Unidos ordena al Ejército prepararse para un ataque a Cuba con refuerzos policiales, médicos y logísticos

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Las claves Generado con IA Estados Unidos prepara al Ejército para una posible acción militar en Cuba, incluyendo refuerzos policiales, médicos y logísticos. El Comando Sur estadounidense evalúa la disponibilidad de seis unidades, entre ellas batallones logísticos, de ingenieros y una brigada médica, para ser desplegados en 90 a 120 días. La crisis energética y económica en Cuba se ha agravado por el bloqueo de crudo y las sanciones reforzadas de Estados Unidos desde enero y mayo de 2024. El Gobierno de Trump intensifica la presión sobre Cuba, calificando al país de "Estado fallido" y defendiendo un cambio fundamental en la isla.

El Ejército de Estados Unidos se está preparando para una posible acción militar en Cuba, según desveló este viernes CBS News.

La Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según la cadena que tuvo acceso a un mensaje interno.

La petición se encuadra en la planificación militar dirigida a Cuba, según confirmaron varios funcionarios estadounidenses posteriormente a la cadena, ya que el mensaje no contenía referencias directas a Cuba.

El documento, fechado la semana pasada, llega en un momento de intensa presión de la Administración Trump sobre La Habana.

Aunque no se especifica cuántas tropas serían necesarias ni consta que ninguna unidad haya recibido órdenes de despliegue, el mensaje sí pide a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de los Estados Unidos y que se necesitarían en "90 a 120 días".

Entre estas unidades se encuentra un batallón de apoyo logístico de combate especializado en la coordinación de la logística, como el transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro, junto con un batallón de ingenieros.

El documento también contempla la creación de una brigada médica para comandar y coordinar las unidades médicas.

Según CBS, un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declaró que, pese a que no dan detalles de sus operaciones por seguridad, esta unidad "se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas".

Asfixia al régimen cubano

La crisis energética en Cuba que comenzó a mediados de 2024 se ha agravado en los últimos meses por el bloqueo de crudo de EEUU impuesto desde enero, y las sanciones reforzadas desde mayo que ahuyentan a empresas extranjeras.

Este recrudecimiento del embargo ha agravado la situación económica, provocado una grave escasez de combustible y frecuentes apagones en todo el país.

El último desencuentro entre Trump y las autoridades de La Habana llegó esta semana en la Asamblea General de la ONU cuando la delegación cubana abandonó la sala cuando el mandatario estadounidense afirmó que Cuba es "un Estado fallido".

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", declaró Trump, quien reiteró que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" que, dijo, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este viernes al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por la "labor de su oficina" en la denuncia sobre el "duro impacto en la población cubana del recrudecimiento" del embargo de EEUU.

En agosto pasado, expertos de la ONU en DDHH instaron a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa” como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

En la isla, la basura se acumula en las calles sin equipos de recogida, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en los mercados informales.