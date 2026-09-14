Las 'tiendas Trump' se hunden en EEUU: la impopularidad del presidente y la inflación matan su negocio de merchandising

El aumento de precios y la preocupación económica han hecho que los consumidores prioricen necesidades básicas sobre productos de Trump.

En lugares como Trump Town USA, las ventas han bajado hasta un 90% y varios comercios MAGA han cerrado por la falta de compradores.

Las tiendas de merchandising pro-Trump en EEUU sufren una fuerte caída de ventas tras su regreso a la Casa Blanca y la subida de la inflación.

En 2024, las carreteras de la América trumpista se tiñeron de rojo. Las gorras con el lema Make America Great Again se amontonaban en los mítines, las banderas gigantes ondeaban frente a las casas y cada ocurrencia de Donald Trump acababa impresa en una taza o una camiseta.

Alrededor de su regreso a la Casa Blanca creció toda una economía de tiendas, puestos de carretera, proveedores y mayoristas. Dos años después, el paisaje empieza a llenarse de otros carteles: “50% de descuento”, “liquidación total” y “cerrado”.

El cambio resulta especialmente visible en Boones Mill, una pequeña localidad de Virginia donde una antigua iglesia fue transformada en Trump Town USA, uno de los grandes bazares del movimiento MAGA. Durante la campaña llegó a facturar 15.000 dólares diarios. Hoy apenas llega a los 1.500. El mismo edificio continúa cubierto con el rostro del presidente, pero por su caja pasa un 90% menos de dinero.

De iglesia a santuario trumpista

Pese a ser una de las tiendas del movimiento más conocidas de Estados Unidos, Trump Town USA está en un pueblo con un único semáforo y 259 habitantes. Eso sí, en terreno amigo. Trump obtuvo casi el 72% de los votos en 2024 en el condado de Franklin, donde se ubica el pueblo, uno de sus márgenes más amplios en Virginia.

Al frente está Donald 'Whitey' Taylor, un empresario local de 76 años acostumbrado a convertir la provocación en negocio. Empezó en 2015, cuando interpretó un versículo de la Biblia como una señal para ayudar a Trump. Encargó 1.000 camisetas y comenzó a venderlas en el circuito automovilístico que gestionaba.

Labor Day in

Trump Town, USA pic.twitter.com/GvTSgd8Co9 — 🇺🇸🇺🇸Chotknotjelly🇺🇸🇺🇸 (@chotknotjelly) September 7, 2021

Cinco años después compró el edificio de la tienda, una antigua iglesia que también había servido como logia masónica. Taylor cambió la liturgia y llenó el local de figuras, navajas, carteles y tazas con la fotografía policial de Trump.

También vendía por 199 dólares imitaciones chinas de sus zapatillas doradas. Una interpretación bastante flexible del 'America First'.

El negocio vivía de la campaña permanente. Cada imputación o polémica producía un lema y cada lema, una camiseta. Después del intento de asesinato de julio de 2024, Taylor calculó que 2.500 personas visitaron la tienda en un solo día.

La victoria terminó con esa sucesión de novedades. Muchos clientes ya tenían la gorra y la bandera. Sobre todo, ya habían conseguido aquello para lo que las compraron: devolver a Trump al poder.

La gorra o llenar el depósito

El final de la campaña explica una parte del desplome. La otra está en el bolsillo. Taylor sigue apoyando a Trump, pero sus clientes tienen preocupaciones más urgentes que renovar el vestuario MAGA.

La inflación interanual se situó en julio en el 3,4% y la gasolina supera ya los 4,22 dólares por galón, alrededor de un dólar más que hace un año. Taylor culpa a los precios y a la guerra con Irán de buena parte de la caída. Un diagnóstico incómodo para un presidente que prometió abaratar el coste de vida.

Lisa Hall lo ha comprobado desde el otro extremo del negocio. Esta representante de Syracuse, Nueva York, abastece a tiendas de todo el país. Los encargos comenzaron a disminuir tras las elecciones y se hundieron después del ataque contra Irán. Ahora recibe menos llamadas y pedidos mucho más pequeños.

Trump Town USA in rural Virginia is one of the best-known Donald Trump merchandise shops in the US.



“When Trump was convicted, our business picked up considerably, we doubled in business, A lot of people said, 'I wasn't going to vote for him, but I am now'.”



Harry Sisson I… pic.twitter.com/Puti9k1y61 — CoolBlue (@BackThebluecool) July 2, 2024

Hall lo explica con una cuenta doméstica: si una familia tiene que elegir entre un juguete y otra gorra MAGA, escogerá el juguete. Hace dos años quizá habría comprado ambos. La lealtad al presidente puede seguir intacta; el dinero a final de mes, no tanto.

El frenazo recorre toda la cadena. La confianza económica de los republicanos cayó en agosto a su nivel más bajo desde las elecciones de 2024, según la Universidad de Michigan. NT Souvenir Wholesale, un mayorista de Washington D.C., ha reducido sus pedidos y a estas alturas ya deja que se agote el inventario.

El último eslabón es el pequeño comercio. Al menos diez tiendas MAGA a lo largo de Estados Unidos han echado el cierre en las últimas semanas. La más icónica, la de la interestatal 40, a la altura de Tennessee. Pese a que las redes sociales se han llenado de mensajes hablando de jubilación o mudanza, su propietario reconoce un motivo menos amable: faltan compradores.

Trump, el mejor vendedor de Trump

No todos pierden dinero con el enfriamiento del negocio MAGA. Donald Trump, desde luego, no lo hace. Mientras las tiendas independientes reducen pedidos o bajan la persiana, la maquinaria comercial de su familia continúa ampliando el catálogo.

La diferencia es importante. Trump Town USA y el resto de los bazares compran existencias y dependen de que sus clientes regresen. La tienda oficial, en cambio, pertenece a la Trump Organization. El dinero no financia la campaña ni al Partido Republicano, sino al imperio empresarial privado de la familia.

Se estima que, en 2025, el presidente obtuvo alrededor de 17 millones de dólares en productos editoriales y merchandising. Es solo una parte de un negocio mucho mayor: sus empresas declararon más de 2.200 millones de dólares en ingresos durante su primer año de regreso en la Casa Blanca, más del triple que el año anterior. El principal impulso llegó de las criptomonedas.

La tienda oficial tampoco ha dejado de producir novedades. Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), una organización que vigila los conflictos de interés, contabilizó 622 nuevos artículos durante los primeros catorce meses del segundo mandato. Más de uno al día.

En abril, la tienda oficial ofrecía 1.492 productos distintos. Comprar uno de cada uno habría costado más de 91.000 dólares, un presupuesto considerable incluso para el seguidor más entregado. Hay gorras, libros, biblias, relojes, perfumes, zapatillas y artículos de 'Trump 2028', pese a que la Constitución le impide presentarse a un tercer mandato.