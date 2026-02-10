Congresistas republicanos piden "multar" y "encerrar" a Bad Bunny por su "depravada" actuación en la Super Bowl

Las claves nuevo Generado con IA Varios congresistas republicanos han solicitado a la FCC que multe y encarcele a Bad Bunny y a ejecutivos de la NFL y NBC por el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. El congresista Randy Fine considera que la actuación fue ilegal por incluir groserías y contenido sexual explícito que no puede emitirse en televisión abierta estadounidense. Andy Ogles pidió una investigación formal al Congreso, argumentando que el show glorificó la sodomía y mostró actos sexuales explícitos y gestos provocativos. El presidente Donald Trump y otros republicanos han calificado la actuación de Bad Bunny como una de las peores y una vergüenza para Estados Unidos.

Varios congresistas republicanos han pedido este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y a ejecutivos de la NFL y NBC al argumentar que el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones".



El congresista Randy Fine ha solicitado sanciones contra el cantante puertorriqueño al considerar "ilegal" el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de "toda la otra desagradable suciedad pornográfica" del espectáculo.



"Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y 'Bad Bunny'. Enciérrenlos", ha expuesto el legislador por un distrito de Florida en sus redes sociales.

El congresista ha incluido traducciones al inglés de canciones de Bad Bunny con palabras como 'dick', 'ass' y 'fuck', que no pueden expresarse en televisión abierta y que en conciertos como el del domingo los cantantes suelen evitar para respetar las reglas.

Además, ha expresado que "hoy sería un gran día para detener y deportar a los indocumentados". "Sobre todo a aquellos a quienes les gustaba la porquería de Bad Bunny. A todos. Sin excepción", ha escrito en X.

Today would be a great day to round up and deport illegals.



Especially those who liked "Bad Bunny"'s filth.



ALL of them.



NO EXCEPTIONS. https://t.co/uvAt1FrTdh — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 10, 2026

A él se ha sumado Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, quien ha enviado una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por "facilitar esta transmisión indecente" al considerar que la música "glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones".



"Los niños estuvieron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose explícitamente, y Bad Bunny desvergonzadamente agarrando su entrepierna mientras se restregaba en el aire", ha argumentado Ogles al compartir dicha carta en X.

🚨The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show was pure smut, brazenly aired on national television for every American family to witness. Children were forced to endure explicit displays of gay sexual acts, women gyrating provocatively, and Bad Bunny shamelessly grabbing his… pic.twitter.com/wcWTofhQQn — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) February 9, 2026

Tras conocer la traducción de las letras, el representante Mark Alford, de Misuri, ha informado de que los republicanos "ya están investigando" en el Congreso la actuación de Bad Bunny.



El legislador ha sostenido, en una entrevista con el canal conservador Real America's Voice, que "esto podría ser peor" que el incidente en el que quedó al descubierto el pezón de la cantante Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

"No hablo español fluido, sé preguntar dónde está el baño, pero estas letras, si es verdad lo que se dijo en televisión nacional, tenemos un montón de preguntas para las entidades que transmitieron esto. Hablaremos con Brendan Carr de la FCC sobre esto", ha manifestado.



Estas exigencias reflejan la creciente indignación de los republicanos contra la actuación de Bad Bunny, empezando por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien la calificó como "una de las peores de la historia" y una "vergüenza a la grandeza" de Estados Unidos.