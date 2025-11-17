La estrecha relación entre Steve Bannon, el exjefe de Estrategia de Trump, y Jeffrey Epstein: "Eres un buen asistente"

El denominado caso Epstein continúa en el punto de mira. La trama de abusos sexuales que envuelve al exmagnate financiero Jeffrey Epstein salpica, tras la publicación de una serie de correos electrónicos, al antiguo hombre fuerte de Donald Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon.

El exjefe de Estrategia del presidente estadounidense aparece en los mails del caso. Según publica la BBC, Bannon se encontraba en el Reino Unido preparando un discurso en la Oxford Union, una sociedad privada de debate.

Dicho evento fue interrumpido por cientos de manifestantes, y Bannon, quien tenía previsto tomar un vuelo esa misma noche, escribió a Epstein por correo: "Los manifestantes ralentizaron el discurso, no creo que pueda llegar a tiempo al vuelo, estamos de camino a Heathrow".

El exmagnate financiero respondió: "Sí. Hay un vuelo de Gulf Air que sale a las 9:50 con escala en Baréin". Bannon contestó: "Eres un asistente increíble". Estos mensajes fueron revelados el pasado miércoles, junto con otros 20.000 documentos más, pertenecientes a Epstein.

La publicación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes incluye una conversación de iMessage en la que el nombre de Bannon aparece censurado, tal y como sostiene la BBC.

Epstein menciona en la conversación la posibilidad de fletar un avión desde Escocia para el usuario cuya identidad se ha censurado, y elogia su "discurso de Oxford". El exjefe de Estrategia de Trump participó en la conferencia News Xchange, celebrada en Edimburgo, la capital escocesa, el 14 de noviembre y pronunció el discurso en la Oxford Union dos días después.

A diferencia de Epstein, Bannon no está acusado de ningún delito.

"Bien atendido"

Steve Bannon fue una de las personas más importantes en la Administración Trump. Uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos. Fue una figura determinante en la recta final de las elecciones de 2016, con el primer mandato del actual líder de la Casa Blanca. Pero más tarde, en agosto de 2017, renunció a su cargo.

El propio Bannon ha reconocido que estaba grabando un documental sobre Epstein antes de su muerte, una cinta de más de 15 horas de grabación. En un episodio de su podcast, Bannon sostuvo que "vamos a estrenar la película" a principios del año 2026.

La relación entre Bannon y Epstein cobraba más forma. Unos días antes en los que Epstein pareció haber organizado un viaje para Bannon, el exconvicto le dijo: "¿Qué se siente al tener al agente de viajes mejor pagado de la historia?".

Bannon le agradeció sus palabras, de nuevo, con un "eres un buen asistente", a lo que Epstein le espetó: "Masajes no incluidos".

Entre el mare mágnum de información de esos correos, en otro mensaje, Epstein habló de un viaje a "AD" —presumiblemente refiriéndose a Abu Dabi— y le dijo a Bannon: "Me aseguraré de que te cuiden bien".

Conversaciones del Brexit

Los mensajes revelados durante esta semana también ponen de manifiesto las conversaciones entre Bannon y Epstein hablando sobre política británica en 2018.

El mismo día que Bannon habló en la Oxford Union, el exjefe de Estrategia de Trump le mandó un mensaje a Epstein: "Esta mañana me he visto envuelto en el tema del Brexit con Nigel, Boris y Rees-Mogg".

Más tarde, en lo que la BBC considera una "referencia" a la primera ministra de aquel momento, Theresa May, el mensaje añadió: "Boris, Gove, Rees-Mogg, David Davis... alguien tiene que dar un paso al frente".

May fue derrocada del ejecutivo británico en mayo de 2019, tras sobrevivir a dos mociones de censura en diciembre de 2018.

Un portavoz del partido Reform UK, la formación política que abogaba por el Brexit, declaró que: "Nigel Farage nunca se ha reunido con Steve Bannon, Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson".

Ahora la pelota está en el tejado del Capitolio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará la próxima semana si el Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos relacionados con su investigación sobre Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Salpicadura a Trump

El mandatario del Despacho Oval no está exento de la polémica que envuelve al caso Epstein. Aunque fue amigo de Epstein durante años, Trump ha declarado que se distanciaron a principios de la década de los 2000, dos años antes del primer arresto del financiero.

La Casa Blanca acusó el miércoles al Partido Demócrata de alimentar una "falsa narrativa" al elegir tres correos electrónicos fuera de contexto solamente para involucrar al presidente.

Por ese motivo, los republicanos decidieron liberar a las pocas horas hasta 20.000 hojas de documentos relacionados con el caso, en los que apenas se habla de Trump o toda referencia se basa en impresiones personales y no en pruebas definitivas.

Sin embargo, los legisladores demócratas sostienen que los tres correos filtrados suscitaban nuevas preguntas sobre la relación entre Epstein y Trump.

En el primero de ellos, fechado en 2011 y enviado a Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja del criminal sexual, Epstein califica a Trump como "perro que no ladra" y afirma que este pasó "horas" en su casa con una de las presuntas víctimas de tráfico sexual, cuyo nombre aparece redactado en los documentos publicados.

Otro correo, enviado en 2015, ilustra una conversación entre Epstein y el autor y periodista Michael Wolff, donde el pederasta reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump estaba empezando a emerger como una figura política nacional.

En este email sobre una próxima entrevista de Trump en la cadena CNN, Wolff aconseja dejar que el ahora presidente se incriminara a sí mismo al negar cualquier relación con el financiero neoyorquino.

"Creo que deberías dejar que él solo se ponga la soga al cuello. Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas. Puedes hundirlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda", escribió Wolff.

El tercer correo electrónico está fechado a 2019. En él, Epstein le dice a Wolff: "Trump dijo que me pidió que renunciara", refiriéndose aparentemente a su membresía en el club Mar-a-Lago del presidente, y añade: "Nunca fui miembro".