Donald Trump es condenado a "libertad sin cargos" por el caso Stormy Daniels: no pagará multa ni irá a la cárcel

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no irá a la cárcel ni pagará una multa tras ser juzgado por sobornar a la exestrella porno Stormy Daniels durante la campaña electoral en las presidenciales de 2016.

"Ha sido una cacería de brujas política", dijo Trump antes de la sentencia, vestido con una corbata roja con rayas blancas. "Se hizo para dañar mi reputación y así perder las elecciones, y obviamente eso no funcionó". "Soy totalmente inocente, no hice nada malo", dijo Trump , quien no testificó durante el juicio que duró seis semanas el año pasado.

Al concederle la libertad incondicional, el juez Juan Merchan coloca una sentencia de culpabilidad en el registro de Trump, aunque sin ninguna sanción como prisión, multa o libertad condicional.

Esta sentencia a Trump, de 78 años, cierra un caso que se cernía sobre su intento de recuperar la Casa Blanca apenas unos días antes de su toma de posesión el 20 de enero. Ahora es libre de presentar la apelación, un proceso que podría llevar años y desarrollarse mientras cumple un mandato de cuatro años como presidente.

Trump ha luchado con uñas y dientes para evitar el espectáculo de verse obligado a comparecer ante un juez estatal tan cerca de la fecha de su juramentación. El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de último minuto de Trump de detenerlo.

El juicio, que duró seis semanas, se desarrolló el año pasado en el extraordinario contexto de la exitosa campaña de Trump para recuperar la Casa Blanca. Trump será el primer presidente que asume el cargo con una condena penal.