Trump antepone la lealtad a la experiencia para configurar el gabinete de su futuro Gobierno: desde Musk a los antivacunas

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha completado su lista de 15 secretarios para el gabinete de su futuro Gobierno. Un equipo caracterizado, ni por su estravagancia -que también- ni por su experiencia, sino por su lealtad al lider republicano.

Los 15 nominados, con perfiles poco convencionales e incendiarios, pertenecen al círculo más cercano y leal del presidente electo, que en muchos casos ya habían trabajado con él en su primer mandato, como es el caso de Brooke L. Rollins, elegida como cabeza del Departamento de Agricultura. Todos los nominados deberán ser confirmados por el Senado de EEUU, que desde enero del 2025 será dominado por los republicanos.

Además, la creación de un departamento consultivo liderado por el controvertido Elon Musk demuestra sus intenciones de romper con todas las políticas sociales y estructuras institucionales de los últimos años. Un golpe a la "cultura" woke desde dentro del estado y sin "que les tiemble la mano".

Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump Jr. y Robert F. Kennedy. X / @DonaldJTrumpJr

Un vicepresidente que sirvió en Irak

Empezando por su mano derecha. El veterano militar, político y escritor, J. D. Vance (39 años), se ha consagrado como vicepresidente de Trump, siendo el más joven de la historia de EEUU.

Coronado como uno de los ideólogos más influyentes del nuevo conservadurismo estadounidense ha sido senador por Ohio desde el 2023, mostrándose como un fiel defensor del presidente electo. Algo que ha querido evidenciar durante la última campaña tras negarse a reconocer la derrota de Trump en las elecciones de 2020, alegando la existencia de "problemas" en esos comicios.

Vance tuvo una infancia marcada por la pobreza y el abuso, con una madre con serios problemas con las drogas. Se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, tras graduarse de secundaria, donde sirvió como reportero militar en Irak. Posteriormente, tras licenciarse en la Universidad Estatal de Ohio y de la Escuela de Derecho de Yale, ejerció como abogado antes de emprender en la industria tecnológica y como capitalista de riesgo.

J. D. Vance es antiabortista, cristiano católico, rechaza el derecho al matrimonio homosexual; se opone al control de las armas; culpa a la izquierda de la disminución de la natalidad; demoniza a los inmigrantes de los problemas en los Estados Unidos, apoyando fielmente la propuesta de Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera con México; además de proponer un proyecto de ley para condenar la atención médica de afirmación de género en menores y bloquear el uso de fondos públicos para sufragar dichos gastos.

Robert F. Kennedy Jr.: antivacunas en Sanidad

Robert F. Kennedy Jr. ha sido elegido como responsable del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Se hará cargo de las políticas sanitarias del país un político que se posicionó como un antivacunas durante la pandemia de Covid-19.

Robert F. Kennedy Jr en un evento de campaña de Donald Trump celebrado en el Madison Square Garden.

Kennedy ha sido criticado por hacer afirmaciones médicas falsas, como que las vacunas están vinculadas al autismo. Se opuso a las restricciones estatales y federales impuestas durante la pandemia de COVID-19 y fue acusado de difundir información errónea sobre el virus.

Aunque niega ser negacionista, el pasado mes de marzo dijo que dudaba de la eficacia de las vacunas contra el sarampión y ha presidido Children's Health Defense, una organización sin fines de lucro que se centra en mensajes antivacunas.

A pesar de incluir entre sus prioridades reducir los químicos en los alimentos, ha sugerido su intención de desmantelar la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que garantiza la seguridad de los alimentos, los medicamentos y los dispositivos médicos.

Pete Hegseth, de la FOX a Defensa

Veterano del Ejército condecorado, sirvió en Irak, Afganistán y Guantánamo (Cuba), además de coanfitrión de Fox & Friends Weekend durante casi diez años. Pete Hegseth ha utilizado su voz pública para criticar "la política woke" en las Fuerzas Armadas de EEUU que perjudican el reclutamiento militar. Una crítica en línea a la de Donald Trump.

Candidato de Trump para Defensa, Pete Hegseth, en la cadena FOX. Imagen de archivo.

"Al Pentágono le gusta decir 'nuestra diversidad es nuestra fortaleza'. Qué montón de basura. En las Fuerzas Armadas, nuestra diversidad no es nuestra fortaleza, nuestra unidad es nuestra fortaleza", defendió en la Fox.

'Anti Biden' y 'cristiano aférrimo' durante los años se ha ganado a Donald Trump, quien le nominó para liderar el Departamento de Asuntos de los Veteranos durante su primera legislación.

Musk y Ramaswamy: Eficiencia Gubernamental

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, dio a conocer este martes el nombramiento del multimillonario Elon Musk y de Vivek Ramaswamy como máximos responsables del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés). "Necesitamos revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana en la reducción de costes", publicaba Musk.

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi Administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, corte los gastos innecesarios y reestructuren las agencias federales", añadió el expresidente.

El magnate Elon Musk en un acto electoral del Partido Republicano. Reuters Omicrono

El nombramiento de Musk al frente de esta oficina estaba previsto desde la campaña electoral, aunque ha sorprendido el anuncio del nombramiento del empresario Vivek Ramaswamy, exaspirante a la nominación republicana en estas elecciones, para que comparta la dirección de esta oficina.

Por el momento, ese organismo no está contemplado en la estructura Gobierno estadounidense y servirá solo como órgano consultivo para proponer reformas de la administración federal y recortar gasto público.

Scott Bessent, secretario del Tesoro

Bessent, fundador de la firma de macroinversión Key Square Group, en la pasada campaña electoral albergó un evento de recaudación de fondos para el republicano en Carolina del Sur y Trump lo ha descrito en el pasado como "una de las mentes más brillantes de Wall Street".

El diario The Washington Post apuntó que personas cercanas al equipo de transición de Trump señalan que el financiero llamó su atención en parte por sus predicciones negativas sobre el impacto de una eventual victoria demócrata en las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Scott Bessent, fundador de Key Square Group, en un acto de campaña de Trump. Reuters

Bessent ha abogado por la reforma fiscal y la desregulación, en particular para estimular más préstamos bancarios y la producción de energía, como se señala en un reciente artículo de opinión que escribió para The Wall Street Journal.

Como 79º secretario del Tesoro, será esencialmente el funcionario económico estadounidense de más alto rango, responsable de mantener la fontanería de la mayor economía del mundo, desde recaudar impuestos y pagar las facturas de la nación hasta gestionar el mercado de deuda del Tesoro.

Pam Bondi, fiscal general

Trump eligió a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi para suceder a Matt Gaetz -acusado por tráfico sexual de menores- como líder de Justicia de su próximo gabinete, después de que este renunciara acorralado por sus escándalos sexuales.

"Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.

Pam Bondi, ex fiscal general de Florida, en un acto de campaña de Donald Trump. Reuters

El magnate neoyorquino recordó que, como primera mujer fiscal general de Florida, un puesto que ocupó de 2011 a 2019, Bondi "trabajó para detener el tráfico de drogas mortales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias" en todo Estados Unidos.

"Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante mi primer mandato (2017-2019). ¡Salvamos muchas vidas!", añadió.

Doug Burgum, en Interior

Pra Interior, el presidente electo eligió al ex ejecutivo de una empresa de software y gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Éste presidirá un nuevo Consejo Nacional de Energía y supervisará los esfuerzos para impulsar la producción energética.

"Este Consejo supervisará el camino hacia el 'dominio energético de EEUU' reduciendo la burocracia, mejorando las inversiones del sector privado en todos los sectores de la economía y centrándose en la innovación por encima de las regulaciones de larga data, pero totalmente innecesarias", dijo Trump en una declaración.

Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, en una pausa del último debate presidencial. Evelyn Hockstein Reuters

DeRemer, sindicalista en Trabajo

Primera alcaldesa latina del suburbio de Portland, Happy Valley (Oregón); una de las primeras latinas en el Congreso y la primera mujer republicana de dicho estado en la Cámara de representantes. Lori Chavez-DeRemer (56 años), de ascendencia mexicana, fue nombrada el pasado viernes secretaria de Trabajo por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estoy orgullosa de mis raíces latinas y de los logros alcanzados por la comunidad hispana en nuestro gran país", publicó la republicana en su cuenta de Facebook, ensalzando cómo la migración de su abuela desde México fue un esfuerzo para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Según Trump, Chávez ha trabajado "incansablemente" con empresas y trabajadores para construir la fuerza laboral estadounidense y apoyar a los estadounidenses.

Lori Chavez-DeRemer junto con miembros del sindicato de carpinteros Western States Carpenters. Twitter

Lori ha conseguido el apoyo de trabajadores del acero, bomberos, carpinteros y Teamsters (Hermandad Internacional de Camioneros, al que su padre perteneció). El Teamsters Joint Council No. 37, que representa a miles de trabajadores industriales de Oregon, Idaho y Washington, fue el décimo sindicato en sumarse a la lista, siendo la primera vez en 20 años que apoyan a un candidato republicano al Congreso.

Rollins, "patriota leal" en Agricultura

Brooke L. Rollins, definida por el republicano como "una patriota leal", estará al frente del Departamento de Agricultura. Rollins, de 52 años y nacida en un área rural de Texas, tendrá a su cargo a casi 100.000 empleados del USDA, compuesto por 29 agencias y oficinas.

"Como nuestra próxima secretaria de Agricultura, Brooke encabezará el esfuerzo para proteger a los agricultores estadounidenses, que son verdaderamente la columna vertebral de nuestro país", dijo el presidente electo en un comunicado de su equipo de transición.

Rollins sería la segunda mujer en estar a cargo del USDA, después de Ann Veneman, que trabajó para el Gobierno de George W. Bush. (2001-2009).

Trump destacó que Rollins ha pasado los últimos cuatro años defendiendo las políticas de "nuestra agenda America First" como fundadora y directora ejecutiva del America First Policy Institute (AFPI) y America First Works (AFW), desde donde ayudó a crear "un equipo de patriotas leales".

El multimillonario Lutnick, en Comercio

Howard Lutnick, empresario multimillonario y sucesor de Bernard Gerald Cantor al frente de Cantor Fitzgerald, ha sido el elegido para liderar la cartera de Comercio. En la secretaría liderará la implementación de su política proteccionista, centrada en la imposición de elevados aranceles, especialmente contra China.

Lutnick sobrevivió al derrumbe de las torres Gemelas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que perdió a su hermano y a casi 700 empleados. Desde ese momento ha sido reconocido por sus ayudas a las familias afectadas por los atentados y otros desastres naturales.

Lutnick ha sido un estrecho colaborador de Trump durante la campaña electoral, a la que donó millones de dólares. Desde agosto, ha ejercido como copresidente del equipo de transición, asesorando al republicano en la selección de su gabinete.

Un exjugador de fútbol en Urbanismo y Vivienda

Scott Turner, originario de Dallas (Texas), ha pasado de jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) durante nueve temporadas como defensa con el Washington Redskins, el San Diego Chargers y el Denver Broncos, a ser elegido para liderar la cartera de Urbanismo y Vivienda.

Turner, tras retirarse de su carrera deportiva en 2004, comenzó su camino en la política, en la que consiguió llegar hasta la Cámara de Representantes de Texas.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) ejerció como primer director ejecutivo de la oficina de revitalización y oportunidad de la Casa Blanca, dedicada a las comunidades más necesitadas. Además, el futuro presidente de EEUU ha destacado que Turner, es pastor asociado en la Iglesia Bautista Prestonwood.

Chris Wright, secretario de Energía

El jefe del grupo de servicio petrolíferos Liberty Energy -con sede en Denver (Colorado)- y megadonante del partido Republicano, Chris Wright, será el encargado del departamento de Energía, a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia política.

Donald Trump con esta elección busca mejorar las inversiones del sector privado y el "dominio energético" de EEUU para "reducir la inflación, ganar la carrera armamentista de la Inteligencia Artificial con China y expandir el poder diplomático" del país.

Se espera que Wright apoye el plan de Trump de maximizar la producción de petróleo y gas, y busque formas de aumentar la generación de electricidad, cuya demanda está aumentando por primera vez en décadas.

"No hay crisis climática", dijo el magnate petrolero en un vídeo. Por lo que es problable que se sume a la oposición de Trump a la cooperación global en la lucha contra el cambio climático. Wright ha llamado alarmistas a los activistas que luchan contra el calentamiento global y ha comparado los esfuerzos de los demócratas para combatir este problema con el comunismo al estilo soviético.

Secretario de Transporte: Sean Duffy

El presentador de 53 años de la cadena Fox News y excongresista de Wisconsin, Sean Duffy, ha sido elegido por Donald Trump para estar al frente de la cartera de Transportes durante la próxima legislatura.

Duffy ya ocupó un escaño en el Congreso entre 2011 y 2019, y actualmente presenta un programa sobre finanzas y política en la cadena Fox Business y colabora también para Fox News, el canal de noticias favorito de Trump.

Duffy ganó fama a finales de la década de 1990 gracias a su participación en varios programas de telerrealidad, antes de desempeñarse como fiscal de distrito del condado de Ashland, en Wisconsin.

"Es una estrella de Fox News y como padre de nueve hijos sabe lo importante que es para las familias poder viajar con seguridad y tranquilidad", dijo Trump en su comunicado. Además, asegura que "priorizará la excelencia, la competencia, la competitividad y la belleza a la hora de reconstruir las carreteras, túneles, puentes y aeropuertos de Estados Unidos".

Exdirectora de la WWE al frente de Educación

Linda Marie McMahon es una magnate de lucha libre profesional y política estadounidense, conocida por su carrera en el desarrollo de la WWE junto a su esposo Vince McMahon. En el año 2009 renunció al cargo como secretaria en la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para liderar el grupo de financiación pro-Trump America First Action.

El republicano la seleccionó para codirigir un equipo de transición formado para evaluar personal y redactar políticas antes de las elecciones del 5 de noviembre.

La elegida para dirigir la secretaría de Educación es hija de dos empleados de la base militar Marine Corps Air Station Cherry Point, conservadores y tradicionales católicos, y acérrima deportista de baloncesto y béisbol.

"Durante los últimos cuatro años, como presidenta de la junta directiva del America First Policy Institute (AFPI), Linda ha sido una defensora incansable de los derechos de los padres, trabajando arduamente tanto en AFPI como en America First Works (AFW) para lograr la elección escolar universal en 12 estados, brindando a los niños la oportunidad de recibir una excelente educación, independientemente de su código postal o ingresos", dijo Trump en un comunicado.

Carlos Barria Reuters Trump elige a Linda McMahon, una de las fundadoras de la WWE, como secretaria de Educación de Estados Unidos

McMahon había sido considerada para el Departamento de Comercio, pero finalmente Trump se decantó por Howard Lutnick.

Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos

Collins es abogado, político, graduado en la Maestría en Divinidad y doctorado en derecho, se encargará de la secretaría de Asuntos de Veteranos. Sirvió en la Cámara de Representantes de Georgia desde 2007, de 2013 a 2021 fue representante de Estados Unidos para el noveno distrito del Congreso de Georgia y en el 2020 se postuló para el escaño de clase III del Senado, terminando en tercer lugar.

Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos. Reuters

Desde 1980 Collins ejerce en el la Marina y en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como coronel, siendo enviado durante la guerra en Irak a la Base Aérea Balad durante cinco meses.

Kristi Noem al frente de Seguridad Nacional

La primera gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, se encontraba en la lista para el puesto a la vicepresidencia pero unas declaraciones en su libro 'No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward', en las que aseguraba que mató a su perro de 14 meses por no 'cumplir' como perro de caza, hizo que Trump cambiara su relación con ella.

Finalmente se encargará de la cartera de Seguridad Nacional. "Kristi ha sido muy firme en materia de seguridad fronteriza", dijo Trump en un comunicado, "trabajará en estrecha colaboración con el 'zar de la frontera' Tom Homan para proteger la frontera y garantizará que nuestra patria estadounidense esté a salvo de nuestros adversarios", añadió.

Sus futuras funciones abarcarán desde la protección fronteriza de EEUU, el Servicio de Inmigración, el control de aduanas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Kristi Noem, elegida por Trump para la secretaría de Seguridad Nacional. Reuters

Dentro de sus aportaciones durante su carrera política, Noem tiene una larga historia de posturas muy duras en materia de inmigración, pidiendo el castigo de las "ciudades santuario" que protegen a inmigrantes indocumentados, ha tenido enfrentamientos con tribus indígenas en su propio estado (una cuestión que la que ahora se hará cargo como secretaria) o, incluso, copatrocinando una ley que prohibiría el aborto a nivel federal desde el momento de la fecundación.

Noem, criada en un rancho en el seno de una familia tradicional de ascendencia noruega, es 'tumpista' incondicional que ha seguido sus pasos en su función política: enérgica, dura y muy estricta durante la gestión de la pandemia. Una admiración recíproca: "Noem es una persona estupenda", asegura Trump.