Trump elige a Linda McMahon, una de las fundadoras de la WWE, como secretaria de Educación de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a Linda McMahon como secretaria de Educación, colocando a la exdirectora de lucha libre profesional al frente de un departamento que Trump ha propuesto eliminar.

"Durante los últimos cuatro años, como presidenta de la junta directiva del America First Policy Institute (AFPI), Linda ha sido una defensora incansable de los derechos de los padres, trabajando arduamente tanto en AFPI como en America First Works (AFW) para lograr la elección escolar universal en 12 estados, brindando a los niños la oportunidad de recibir una excelente educación, independientemente de su código postal o ingresos", dijo Trump en un comunicado.

Trump afirmó que McMahon luchará "incansablemente" para expandir la elección escolar universal en todo Estados Unidos.

McMahon, quien había sido considerada para el cargo de secretaria de Comercio, dirigió la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) durante la primera Administración de Trump y fue una importante donante y partidaria temprana del presidente republicano electo cuando se postuló por primera vez a la Casa Blanca hace casi una década.

[image or embed]