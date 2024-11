Dinamarca vigila de cerca un barco chino tras las sospechas de sabotaje en la rotura de un cable submarino en el Báltico

El carguero chino Yi Peng 3 está este miércoles anclado en el estrecho de Kattegat, entre Dinamarca y Suecia, con un buque de patrulla de la marina danesa anclado cerca, según muestran los datos de seguimiento de embarcaciones de MarineTraffic. "Las Fuerzas de Defensa Danesas pueden confirmar que estamos presentes en la zona cerca del barco chino Yi Peng 3", ha comunicado el ejército en una publicación en la red social X, añadiendo que no tenía más comentarios.

Es bastante raro que el ejército danés comente públicamente sobre barcos individuales que transitan en aguas danesas. No mencionaron los cortes de cables ni explicaron por qué permanecían junto al barco.

Regarding the Chinese ship Yi Peng 3: The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments.



[image or embed]