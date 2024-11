Trump encarga Medicare al televisivo doctor Mehmet Oz, defensor de la curación por la fe y las creencias paranormales

El presidente electo Donald Trump ha anunciad el nombramiento del doctor Mehmet Oz, conocido como Dr. Oz en sus programas televisivos, como administrador de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, los programas de asistencia social de salud destinados a personas mayores y de bajos recursos.



"Estados Unidos se enfrenta a una crisis de atención sanitaria y es posible que no haya un médico más calificado y capaz que el Dr. Oz para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable", apuntó en un comunicado el expresidente sobre el polémico cirujano, quien a lo largo de su carrera ha abogado por varias pseudociencias.



Entre otras es defensor de la medicina alternativa, la curación por la fe y diversas creencias paranormales, una situación que le ha traído críticas de numerosas publicaciones médicas.

Según Trump, Oz es "un médico eminente, cirujano cardíaco, inventor y comunicador de primera clase, que ha estado a la vanguardia de la vida saludable durante décadas".



Oz trabajará en estrecha colaboración con Robert F. Kennedy Jr, el excandidato presidencial conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas, que fue nominado la semana pasada como futuro secretario de Salud.



En el comunicado, Trump afirmó que el sistema de atención sanitaria está "roto", "perjudica a los estadounidenses comunes y aplasta el presupuesto" del país.



Oz se dedicará así, afirmó, a reducir "el despilfarro" y "el fraude", dentro de "la agencia gubernamental más cara" de Estados Unidos, que representa "un tercio del gasto en atención sanitaria" del país y "una cuarta parte" del presupuesto nacional, aseguró.



Hijo de inmigrantes turcos, Oz se crió en Wilmington, Delaware, y se graduó de la Universidad de Harvard y la Universidad de Pensilvania. Comenzó su carrera en televisión en la serie de Discovery Channel Second opinion with Dr. Oz y fue un invitado habitual en The Oprah Winfrey Show.

En 2009 creó The Dr. Oz Show, un programa de televisión diario sobre temas médicos y de salud que duró 13 temporadas.



Recientemente Oz intentó dar su salto a la política y se presentó a las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 2022 en Pensilvania. Perdió la carrera frente a John Fetterman, pese a que Trump le había mostrado su apoyo públicamente.