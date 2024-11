La renuncia de Matt Gaetz por las sospechas de trata sexual acorrala a Pete Hegseth, otra polémica elección de Trump

El designado por el presidente electo estadounidense, Donald Trump, para ocupar la cartera de Defensa en su gabinete, Pete Hegseth, volvió al punto de mira por la filtración de un informe policial con nuevos detalles sobre el caso por el que fue investigado por agresión sexual. El documento, de 22 páginas y facilitado por la Fiscalía de la ciudad de Monterey, en California, precisa que la mujer dijo a los agentes que Hegseth impidió que ella saliera de la habitación de hotel en la que supuestamente tuvo lugar lo sucedido, cogió su teléfono y la asaltó sexualmente a pesar de que ella recordó decirle "no" de manera repetida en ese encuentro, según la CNN.



El Departamento de Policía de Monterey confirmó a mediados de este mes que Hegseth fue investigado en 2017 por un posible caso de asalto sexual sucedido en un hotel de la ciudad californiana donde se celebraba una reunión de mujeres republicanas, pero esa pesquisa fue cerrada sin conocerse las razones. Cuando tres años más tarde la mujer amenazó con volver a denunciar el caso, Hegseth llegó a un acuerdo de confidencialidad para que ella retirara la denuncia a cambio de una cantidad de dinero, según reconocieron al diario The Washington Post el equipo de abogados, que no han revelado ni el nombre de la mujer ni la cantidad pagada.

Otra fuente apuntala la versión del asalto sexual: una mujer que dice ser amiga de la víctima envió esta semana un escrito, al que el propio Post tuvo acceso, al equipo de transición de Trump en el que señala con abundantes detalles que su amiga, que entonces tenía 30 años y pertenecía a un grupo de activistas conservadoras, fue violada por Hegseth en la habitación de este último. La amiga la acompañaba en aquel foro y la conocía de 15 años atrás. "El asunto fue investigado a fondo y yo quedé completamente absuelto, lo dejo ahí", dijo el pasado jueves el elegido por Trump para estar al frente del Pentágono. Y Trump ha respaldado a Hegseth, hasta el momento, calificando las acusaciones de falsas. "Pete Hegseth es un veterano de combate altamente respetado que servirá honorablemente a nuestro país cuando sea confirmado como el próximo Secretario de Defensa, tal como lo hizo honorablemente en el campo de batalla con uniforme", dijo en un comunicado. Trump nombra a Sean Duffy, presentador de Fox News, como secretario de Transporte No es el único Sin embargo, hay razones para que Hegseth, un hombre más conocido por su trayectoria televisiva que militar, vea su futuro pendiente de un hilo. Los nuevos datos en su contra llegaron el mismo día en que retiró su candidatura el hasta ahora nominado a fiscal general, Matt Gaetz, involucrado por un caso de tráfico sexual que incluye, al menos, una menor. Gaetz, que hasta la semana pasada era congresista, fue investigado por el Departamento de Justicia, aunque nunca imputado, por haber supuestamente tenido sexo con adolescentes, violando leyes de trata de personas, así como por consumo de drogas.



En paralelo, enfrentaba una segunda investigación, abierta hasta la semana pasada, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Esas pesquisas se cerraron en cuanto renunció a su escaño la semana pasada, en cuanto Trump lo nominó, porque la comisión se quedó sin competencias sobre el legislador. Las acusaciones por delitos sexuales no se quedan, en realidad, en los dos elegidos por Trump para dos puestos clave de su nueva Administración. Conviene recordar que, desde 2016, más de 25 mujeres han acusado al próximo presidente de conductas inapropiadas, incluyendo acoso, tocamientos no consensuados y agresión sexual. El año pasado, de hecho, fue condenado por abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll.