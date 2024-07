Black Lives Matter, contra la posible nominación de los demócratas a Kamala Harris: "¡Vaya hipócritas!"

Black Lives Matter, un movimiento centrado en la abolición dedicada a la lucha contra la injusticia institucional de la población negra en Estados Unidos, ha denunciado la posible nominación a la candidatura presidencial demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris después de que Joe Biden anunciara a través de X su retirada de la carrera y propusiera a su mano derecha como candidata electoral.

El movimiento exige unas elecciones primarias “rápidas, virtuales e informales”. En X, Black Lives Matter escribió que un proceso de “24 horas para hablar con los líderes del partido no es democrático, ni es un proceso del que los demócratas deben sentirse orgullosos”. En su lugar, la nominación deberá ser a través de un proceso que defienda los principios democráticos y la participación pública. “La democracia no es sólo un ideal que hay que proteger de los republicanos”, dice un comunicado.

Black Lives Matter opina que el actual proceso electoral ha perjudicado a sus comunidades y a la democracia. “Instalar” y “designar” a Harris como la nueva candidata favorita demócrata con un vicepresidente desconocido sin una votación primaria por parte de los ciudadanos es una estrategia de las élites del Partido Demócrata y los numerosos donantes multimillonarios que “obligaron a Joe Biden a abandonar la carrera” para manipular a los votantes negros, defiende el movimiento. El desprecio por los principios liberales del partido “son inaceptables” y consideran que son hipócritas y socavan su credibilidad en asuntos relacionados con la democracia. La declaración destaca que Estados Unidos no es una dictadura y, por tanto, los delegados no son oligarcas.

El Programa Federal de Asistencia Gubernamental explica de manera simple el propósito de las elecciones primarias, que pueden ser abiertas, semicerradas o cerradas: los partidos políticos la utilizan para seleccionar a los candidatos que los representarán en las elecciones, en este caso, presidenciales. En las primarias abiertas está permitido que los ciudadanos voten a cualquier partido político sin importar en cuál están registrados, contrario a las cerradas donde sólo pueden votar en las primarias del partido en el que están inscritos. “Se les suele exigir que elijan una afiliación partidista en su formulario de inscripción electoral para poder participar en las elecciones primarias del Estado”, dice el comunicado. En las primarias semicerradas, los votantes que no están afiliados a ningún partido, o los independientes, para decidir a qué partido votarán. El Partido Demócrata, estratégicamente, no permitió que los aspirantes a la candidatura demócrata pudieran debatir en las elecciones primarias, a pesar de que muchos votantes demócratas los querían. BLM explica que esto habría permitido que Estados Unidos viera el declive de Joe Biden desde 2023.

El movimiento Black Lives Matter fue fundado en 2013 y el año siguiente recibió reconocimiento nacional por sus manifestaciones en Misuri y Nueva York después de las muertes de Eric Garner y Michael Brown. Desde 2020, es considerado uno de los movimientos de protestas más grandes en la historia de Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis (Minesota). En un comunicado de prensa felicitando al nuevo presidente y a la vicepresidenta BLM escribió que está más que claro que los “votantes negros fueron el factor que inclinó la balanza a favor de Joe Biden y Kamala Harris [...] testamento de nuestras comunidades de que las mismas personas que han sido peor tratadas por nuestra democracia se presentaron para salvarla”.

Harris, cuando todavía era senadora del estado de California dijo, justificando a las protestas violentas de BLM, que el progreso (enfocado particularmente a los derechos civiles) conseguido de la comunidad negra no se ha logrado “sin luchar, por lo que siempre voy a interpretar estas protestas como un componente esencial de la evolución de nuestro país, como un componente esencial o marca de una democracia real”. Durante la campaña presidencial de 2020 de Biden, Harris respaldó un fondo de fianzas para sacar de la cárcel a los protestantes de BLM (algunos de los cuales eran realmente criminales y habían sido condenados por abusos sexuales, entre otras cosas).

Kamala Harris es la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de ascendencia de Asia del Sur en ser vicepresidenta del país. En caso de convertirse en la nominada del Partido Demócrata, se convertirá en la primera presidenta de Estados Unidos. ‘Black Lives Matter’ teme a que en caso de no tener una nominación legítima —a través de las elecciones primarias—, su logro sería menos importante por iniciativas como acción afirmativa o DEI (programas de diversidad, equidad e inclusión).

Estados Unidos abolió la esclavitud en 1865 y tres años después otorgó a los negros el derecho de votar, aunque en la gran mayoría de los casos no fue respetado. En 1870 el congreso aprobó la ‘Decimoquinta Enmienda de la Constitución’, estableciendo que el derecho de los ciudadanos “no será denegado ni restringido por Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre”. La nueva enmienda no impidió que los estados les negaran el voto. Las leyes de Jim Crow dominaron el sur del país desde 1890 y representaban un sistema de apartheid racial. Con ellas les pedían pruebas de alfabetización, impuestos electorales o algunos hasta 1915, imponían la ‘cláusula del abuelo’ que establecía que un individuo no podía votar a menos que su abuelo lo hubiera hecho, algo imposible para los descendientes de esclavos en el sur.

En 1961, durante el movimiento de los derechos civiles —recordado por el icónico discurso ‘Yo tengo un sueño’, escrito en 1952 por Archibald Carey Jr, pero recitado por Martin Luther King Jr en 1963— el presidente John F. Kennedy firmó la primera política oficial de implantación de ‘acción afirmativa’. La política obligó a los contratistas federales a “adoptar medidas de discriminación positiva para garantizar que los solicitantes reciban el mismo trato sin distinción de raza, color, religión u origen nacional”. Aunque el principio es noble, con el paso de los años las empresas tenían una cuota de diversidad, en lugar de una meritocrática reflejada en sus empleados.

D'Zhane Parker, una de las tres fundadoras y líderes de Black Lives Matter expresó que deben mantenerse firmes contra “cualquier intento de silenciar a los votantes negros y a otras comunidades marginadas”. La demanda de unas elecciones primarias “rápidas, virtuales e informales” no se trata solo del presidente o de la vicepresidenta. “Se trata de exigir un sistema político que nos represente de verdad y defienda la democracia”.