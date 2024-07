Una niña de 12 años mata a su prima de 8 años por un iPhone en EEUU y podría ir a una cárcel de adultos

La oficina del fiscal general del Distrito 28 en el oeste de Tennessee, Frederick Agee, ha recibido imágenes de seguridad de la casa de una niña de 12 años usando sus sábanas para asfixiar a su prima de 8 años en la litera superior que estaban compartiendo.

La Fiscalía ha aseverado que, tras la asfixia, la niña de 12 años limpió el cuerpo de su prima y lo reposicionó.

La niña, que supuestamente cumplirá 13 años esta semana, está acusada de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

El fiscal ha declarado que su oficina está solicitando al juez de menores Mark Johnson que transfiera a la niña al Tribunal de Circuito para ser juzgado como adulto. Los familiares cercanos de la víctima también se han sumado a la solicitud para juzgarla como mayor de edad.

El hecho de cumplir 13 años en unos días permitiría que obtuviera "una sentencia más larga, ya sea mediante encarcelamiento o supervisión con condiciones ordenadas por el tribunal", según The New York Post.

"Por un iPhone"

Las imágenes tomadas muestran a la niña de 12 años asfixiando, presuntamente, a su prima con ropa de cama, luego limpiando la escena y reposicionando el cuerpo de su prima pequeña, según medios estadounidenses.

La madre de la víctima, Rayana Smith, identificó a la investigada por asesinato como Demeria Hollingsworth, quien, según la madre, asesinó a su hija por una discusión sobre un iPhone.

"A ella le gustaba leer libros, ir a nadar, jugar afuera, andar en bicicleta todos los días, jugar con los niños del vecindario, jugar con los hijos de mis amigos. Mi bebé era la niña más dulce del mundo", declaró la madre de la víctima a medios norteamericanos.

Smith ha informado de que las niñas se iban a quedar con su abuela en Humboldt durante el verano.

"Cuando me avisaron de la discusión por el iPhone, debería haber ido a buscar a mi hija. Pero se estaban divirtiendo en sus vacaciones de verano y no pensé que ella mataría a mi bebé", ha aseverado.

"Ella no hizo nada para merecer que le quitaran la vida. Ella tenía sólo ocho años. Acaba de cumplir ocho años en abril".

"Considero que este es uno de los actos violentos más inquietantes cometidos por un adulto o un menor que mi oficina haya procesado", ha indicado el fiscal en un comunicado publicado en la página de redes sociales de la oficina.

La madre ha aseverado a medios de EEUU que espera la sentencia máxima para la presunta asesina de su hija.

"La última vez que vi a mi bebé, ella sonreía, me daba besos y me decía que me vería cuando llegara el momento de regresar a casa. Ella nunca regresará a casa. Ella nunca regresá a casa", repitió Smith.

Se ha creado un GoFundMe para ayudar con los costos del funeral.

¿Cárcel de adultos?

La respuesta breve es que sí podría ser juzgada como adulta. Como ejemplo puede verse que en Nashville, capital de Tennessee, cinco adolescentes fueron acusados de matar al músico Kyle Yorlets en 2019.

Dos de los acusados, que tenían 15 y 16 años en ese momento, fueron juzgados como adultos por asesinato en primer grado, robo y hurto. En ese crimen, también se acusó a un niño de 12 años, que tenía la misma edad de la presunta asesina en cuestión.

En octubre de 2019, otros dos adolescentes de Knoxville fueron sentenciados en tribunales criminales para adultos por su participación en el asesinato de dos hombres y la lesión de otro.

Uno de los adolescentes fue condenado por dos cargos de asesinato en segundo grado y la tentativa de asesinato en segundo grado, por lo que recibió cadena perpetua. El otro adolescente fue condenado por facilitar el asesinato y fue sentenciado a 20 años de prisión.

Si bien es cierto que el umbral en el cual un niño puede ser acusado como adulto en Tennessee son los 18 años de edad, hay casos en los que, como se ha expuesto, un menor puede ser acusado como adulto.

Hay situaciones en las que al Estado se le permite pasar por alto la edad de un niño, empujándolo repentinamente al sistema de justicia penal para adultos.

Si el delito entra en la categoría correcta, no existe una edad mínima que impida que un niño sea sometido a las mismas penas que un adulto:

Un niño que tenga al menos 16 años podría ser trasladado por la comisión de cualquier delito: delitos contra la persona, como la violación, el robo agravado, el secuestro agravado o la tentativa o por homicidio en primer o segundo grado, como podría suceder en este caso.



Los motivos razonables utilizados para determinar si un niño que comete un delito calificado puede ser transferido a un tribunal penal para adultos si se dictamina que el niño cometió el presunto delito, si no puede ser internado en una institución mental o si sirve a los intereses de la comunidad tener al niño o niña bajo restricciones legales.

¿Por qué mata un niño?

Lo que lleva a alguien a matar es una cuestión que ha preocupado durante mucho tiempo al mundo de la psicología criminal. Sin embargo, lo que lleva a los niños a matar eleva esta cuestión a otro nivel.



En términos generales la delincuencia juvenil, incluida la violencia de cualquier tipo, está en aumento, pero los homicidios cometidos por niños siguen siendo raros.

Los niños que cometen un asesinato suelen presentar trastornos graves, con altas tasas de anormalidades neuropsicológicas, falta de control de impulsos, fracaso escolar y ausentismo, tal y como indica un estudio de la Universidad de Edimburgo.

Todos ellos han experimentado adversidades familiares graves: violencia doméstica, negligencia, abuso infantil, consumo de sustancias, depresión materna y ausencia de los padres.

Dado que los homicidios cometidos por niños son poco comunes, los enfoques de prevención no son muy útiles. Sin embargo, la limitada evidencia sugiere que con una buena atención y tratamiento psiquiátrico, los niños pueden recuperarse y no reincidir en la vida adulta.

Un hecho que debería guiar la forma en que son tratados por el sistema de justicia penal.