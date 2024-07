El servicio secreto de EEUU protegerá a Kennedy Jr. tras cinco negativas de los demócratas

El intento de asesinato del expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha llevado a Estados Unidos cinco décadas atrás. Después del asesinato del fiscal general y candidato a la presidencia Robert ‘Bobby’ Francis Kennedy —hermano menor del expresidente asesinado en 1963, John Fitzgerald Kennedy— en 1968, los candidatos presidenciales y sus esposas comenzaron a recibir protección del servicio secreto. Irónicamente, Robert F. Kennedy Jr., hijo de Bobby y candidato como su padre a la presidencia, ha sido denegado cinco veces protección de los Servicios Secretos.

“Mi solicitud es la primera en 55 años que ha sido denegada”, dijo el pasado mes de junio. Tras el ataque a Trump, tanto democráticos como republicanos pidieron que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense autorice protección a Kennedy. El lunes 15 de julio se anunció que por fin sería protegido.

Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, dijo que dado el intento de asesinato de Trump, el presidente Biden le ha ordenado trabajar con “el Servicio Secreto para proporcionar protección a Robert F Kennedy Jr.”. La autorización es resultado de la presión de Donald Trump, que el 15 de julio escribió en una publicación en la red social de Truth Social que es “imperativo” que reciba protección de los Servicios Secretos “dada la historia de la familia Kennedy”. Igualmente, los representantes Mike Lawler y Ritchie Torres han introducido una legislación que proporcione una mayor protección de estos servicios a los tres candidatos presidenciales.

En mayo de 2023, el aspirante a la presidencia independiente presentó un informe de 67 páginas, escrito por una destacada empresa de seguridad privada, en el que se exponía una serie de riesgos de “seguridad únicos y bien definidos”. Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, considera que no existe riesgo. La ley establece que el Servicio Secreto está obligado a proteger “a los principales candidatos presidenciales y vicepresidenciales y sus cónyuges en los 120 días siguientes a unas elecciones presidenciales generales”.

Los Servicios Secretos aclaran en su página web oficial que el Secretario de Seguridad Nacional es el encargado de identificar a las personas elegibles para la protección. Además, existen varios requerimientos que el candidato tiene que cumplir, como (si es un candidato independiente o de un tercer partido a la presidencia) sacar 20% o más en una encuesta del Promedio Nacional de Real Clear Politics durante 30 días consecutivos y durante el contexto de unas elecciones primarias de un partido principal, la media más reciente de encuestas nacionales establecidas, reflejada por la media nacional del Promedio Nacional de Real Clear Politics (o encuesta similar) debe obtener un 15% o más durante 30 días consecutivos.

En febrero, el Secretario de Seguridad autorizó que Nikki Haley fuera protegida por el USSS, mientras seguía negando las peticiones de Kennedy. “Aunque me alegro de que vaya a estar protegida y he apoyado públicamente su petición, hay una doble moral. La administración Biden es la única que ha rechazado una solicitud de cobertura del Servicio Secreto. Las encuestas son uno de los criterios utilizados para determinar si se aprueba o no el Servicio Secreto”, publicó el abogado en X. Las encuestas de Haley eran mucho menores a las de Kennedy. El hijo del fallecido fiscal general y del expresidente ha sufrido diferentes amenazas en el último año.

En octubre de 2023, un hombre, haciéndose pasar por un U.S. Marshall portando “múltiples armas cargadas”, exigió que le llevaran de inmediato a ver a Kennedy en uno de sus discursos. Su casa ha sido asaltada dos veces y reclama que esas personas sigan en libertad. La página oficial del candidato presidencial argumenta que la “denegación de protección le pone a él y a los miembros del público que asisten a los actos de campaña en peligro”. Incluso la Casa Blanca ha recibido mensajes, que no han sido investigados como “nacido en una familia política, su primo duodécimo —Robert Kennedy— anuncia su candidatura para ser el sucesor de Joseph Biden como ‘presidente de los Estados Unidos’. Es imposible que … asesine al expresidente Donald Trump. A por ellos, chaval”, explica la investigación USSS ‘Production Kennedy Protection’ escrita en septiembre de 2023.

Entre sus diferentes logros, Kennedy, además de ser el responsable de salvar el río Hudson en Nueva York, fundó Waterkeeper Alliance, el grupo más grande de defensa del agua limpia del mundo; la organización sin ánimo de lucro Children’s Health Defense; es autor y ha publicado varios libros y artículos sobre la ciencia de las vacunas y del medioambiente; ha dicho que él se aseguraría que los acusados del asalto al Capitolio tuvieran un juicio justo; y ha abogado por la liberación de Sirhan Sirhan, el asesino de su padre, quien cree es inocente y el culpable un contratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Una encuesta reciente de la U.S. News-Generation Lab muestra que, si Kennedy participa, Biden obtiene 37% de los votos, Trump el 25% y RFK Jr. el 27%, restando un 12% de indecisos. Planea acabar con “la corrupta fusión del poder estatal y empresarial”. Dice que el partido demócrata tiene una guerra en su contra y ha perdido el contacto con los valores de John F. Kennedy, Robert Kennedy y Franklin D. Roosevelt inculcaron en el pasado.

Llevar el nombre de Kennedy, para muchos, sería razón suficiente para autorizar la protección del Servicio Secreto. RFK Jr. ha argumentado que en la historia del país, hay 33 candidatos que han recibido la protección de la USSS antes de los 120 días, como fue el caso de su tío, el senador Edward ‘Ted’ Kennedy, cuya autorización de ser protegido 414 días antes, fue dada por el presidente Jimmy Carter. “No se caían bien, pero el presidente Carter era un caballero y, ya sabes, era un líder responsable”. Tomó la decisión, no obstante, que ambos pertenecían al mismo partido porque “no es bueno para el país militarizar las agencias federales de seguridad”. Insiste en que negar protección es una estrategia para agotar los fondos de su campaña, lo que califica como una “descarada interferencia electoral” y argumenta que aunque la mayoría de los estadounidenses buscan un cambio, la élite política hace lo imposible por impedirlo. “Se supone que somos la democracia ejemplar en el mundo. No se supone que seamos una República Bananera”.

Mayorkas no ha dado ninguna razón del porqué negó la última petición de protección del USSS a Kennedy. Sin embargo, el abogado ambientalista cree que el Secretario de Seguridad Nacional actúa en nombre de Biden cuya intención es que se gaste un millón de dólares “en lugar de utilizarlo para promocionar su candidatura”, explica un artículo escrito por Newsweek. Una de las muchas tácticas utilizadas por la administración de Biden para infligir miedo a la población. “No oigo nunca a los demócratas decir que hay que votar al presidente Biden porque les inspire, o porque haya dirigido el país con el tipo de vigor o energía que necesitamos en tiempos de crisis”, dijo a NY Magazine. “Les oigo decir que hay que votar a Biden porque hay que tener miedo de Trump”. Incluso Patrick Kennedy le escribió a Mayorkas un correo obtenido por Newsweek, en el que expresa que le cuesta entender como antiguo miembro del Congreso y como un ciudadano, “la persistente negación de la administración a conceder protección del Servicio Secreto a un candidato presidencial que el propio Servicio Secreto considera de alto riesgo”.