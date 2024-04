Robert F. Kennedy Jr. busca reabrir la investigación del asalto al Capitolio: "No fue una insurrección"

El viernes 5 de abril, el candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, Robert Francis Kennedy Jr. (RFK Jr.), declaró que el asalto al capitolio el 6 de enero de 2021 “es uno de los temas más polarizantes en el panorama político”, por lo que quiere “escuchar a ambos lados”.

En su declaración explica que es evidente que muchos manifestantes del 6 de enero “rompieron la ley en algo que empezó como una protesta, pero se convirtió en un disturbio”. Explica que esto se debe al estímulo por parte del presidente Donald Trump en su “delirio” de que le habían robado las elecciones y “muchas personas no lo ven como un disturbio, sino como una insurrección”. “No he examinado la prueba en detalle, pero personas razonables, incluyendo opositores de Trump, me dicen que hay poca prueba de una verdadera insurrección. Observan que los manifestantes no tenían armas, ni tampoco tenían planes o la capacidad para tomar las riendas del gobierno y que Trump mismo les insistía en mantener el evento pacífico”, declaró.

El integrante del clan Kennedy afirmó que, si es elegido presidente, “designará a un fiscal especial” –aclara que será un individuo respetado por demócratas y republicanos– para investigar si la Fiscalía abusó de su poder siendo guiada por fines políticos, y corregirá “cualquier error descubierto. Si no existe un Estado de derecho imparcial, no hay una verdadera democracia ni existe la gobernanza moral”. Afirma que el ‘asalto al Capitolio’ es utilizado por ambos partidos políticos para ‘echar más leña al fuego’ en la división ideológica creada en Estados Unidos.

[RFK Jr., oveja negra de los Kennedy: deja el Partido Demócrata y se lanza como candidato independiente]

Puntos de vista políticos

El pasado jueves 4 de abril, un portavoz de Kennedy desaprobó un correo enviado por su campaña para recaudar fondos, en el que expresaba simpatía por los “activistas del J6 [iniciales de 'January 6']”, diciendo que fue enviado por “error” por un nuevo contratista de marketing y que no “refleja el punto de vista” de Kennedy, explica CNN.

Pero la nueva declaración tiene constancia con comentarios que ha hecho en los últimos tres años –en cuanto a lo sucedido el 6 de enero– explica el medio de NBC News. Además, él y Trump concuerdan en muchos puntos. El expresidente estadounidense se refiere a los acusados como ‘rehenes’, ‘patriotas’ y víctimas del abuso fiscal.

[La maldición Kennedy: un hombre se hace pasar por escolta y entra armado en un acto del sobrino de JFK]

El célebre abogado ambiental e hijo de Robert F. Kennedy luego se retractó, y dijo que se había equivocado al afirmar que ninguno de los manifestantes llevaban armas de fuego. Es cierto que aunque las armas de fuego brillaron como protagonistas en la producción estelar del ‘asalto al Capitolio’, también estuvieron presentes hachas, látigos de metal, gas pimienta, pistolas paralizantes, cuchillos, bates de béisbol y palos de hockey. Algunas personas incluso “improvisaron armas utilizando lo que fueran encontrando, como extintores, que fueron arrojadas a policías”, explica la CNN.

¿Democracia?

“Como a muchos estadounidenses razonables, me preocupa la posibilidad de que los objetivos políticos motivaron el vigor de enjuiciamiento de los acusados del 6 de enero”, comentó Kennedy. Dijo también que encajaría a la perfección con un patrón bastante preocupante en el ‘armamentismo’ de las agencias gubernamentales, como el FBI, IRS, etc.

Cabe destacar que los enjuiciamientos de los participantes en el ‘asalto al Capitolio’ comenzaron pocos días después del suceso mientras que Trump seguía siendo presidente, enfocándose con interés particular en aquellas personas que entraron al edificio.