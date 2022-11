Sin Ivanka y sin el apoyo de 'sus' medios: Trump se lanza a por la Casa Blanca más solo que nunca

Donald Trump ha anunciado este martes que se presentará como candidato presidencial a las elecciones en 2024 y ha asegurado que lo hace "para devolver la grandeza y la gloria a EEUU".

Utilizó su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para hacer el anuncio. Un evento multitudinario y lleno de pompa en el que fue notable la ausencia de sus hijos Donald Junior e Ivanka, especialmente porque sus respectivas parejas, Kimberly Guilfoyle y Jared Kushner sí que acompañaron a su suegro en tan señalada ocasión.

Trump no contará esta vez con su hija Ivanka en su equipo de campaña para intentar regresar a la Casa Blanca en 2024, según ha anunciado ella misma en una declaración.

"Amo a mi padre. Esta vez he decidido darle prioridad a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como una familia. No tengo planeado estar involucrada en política", dijo Ivanka, de 41 años, en esa declaración emitida por redes sociales después de que su padre anunciara su candidatura.

Ivanka y su esposo, Jared Kushner, padres de tres hijos, fueron asesores de la Casa Blanca durante la Presidencia de Trump (2017-2021), con nombramiento incluido, lo que generó muchas críticas en EEUU.

Ivanka Trump y Donald Jr. en una ceremonia en la República Checa el pasado mes de octubre. Reuters

"Siempre voy a amar y apoyar a mi padre y lo voy a seguir haciendo afuera de la arena política. Estoy agradecida de haber tenido el honor de servir al pueblo estadounidense y siempre estaré orgullosa de los logros de nuestra administración", señaló Ivanka, quien, al igual que su padre, reside en Florida.

La segunda de los cinco hijos de Trump tuvo que declarar como testigo ante el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por partidarios del entonces presidente republicano que intentaron impedir que se certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

Ivanka Trump está además investigada por la Justicia, al igual que sus hermanos Eric y Donald Jr., por presuntas irregularidades financieras en el grupo empresarial familiar.

Ivanka, Eric y Donald son fruto del matrimonio de Trump con la modelo y esquiadora checa Ivana Zelníckova, recientemente fallecida, y además tiene otros dos hijos, Tiffany, de su segunda esposa, la actriz Marla Maples, y Barron, de su actual esposa, la exprimera dama Melania Trump.

Pierde el respaldo de los medios

Mientras, dos viejos aliados del expresidente, el gobernador de Florida y estrella en alza del partido republicano, Ron DeSantis, y el exvicepresidente Mike Pence dejaron caer que están planteándose presentarse a las elecciones dentro de dos años.

Según fuentes citadas por Fox News, DeSantis fue recibido "como un héroe" el martes por la noche, cuando se dirigió a una audiencia de destacados republicanos durante la reunión que celebró la Asociación de Gobernadores Republicanos en Orlando, minutos antes de que Trump anunciara su candidatura.

Ron DeSantis. gobernador de Florida y estrella emergente del Partido Republicano. Reuters

Algunos de los principales medios conservadores, como el New York Post, Fox News y The Wall Street Journal, comienzan ya a dar la espalda a Trump después de que los republicanos no hayan obtenido la victoria que muchos medios vaticinaban en las elecciones de mitad de mandato, según informa Efe.

Los diferentes artículos aparecidos en medios de derechas, tanto liberales como conservadores, muestran así una distancia cada vez más clara entre estos medios cercanos al Partido Republicano y el expresidente.

El rotativo conservador New York Post (propiedad del magnate Rupert Murdoch) publicó hace unos días una portada con una caricatura del magnate en la que aparecía con una cabeza descomunal, sentado en un muro, y donde se apuntaba que Trump "saboteó" las elecciones de mitad mandato al proponer candidatos republicanos equivocados.

En un artículo de opinión, el periodista John Podhoretz describe al exmandatario como "tóxico": "Lo que sugieren los resultados es que Trump es quizás el repelente de votos más profundo en la historia moderna de EEUU", escribe en el diario que hasta hace poco ha servido de altavoz a Trump.

En cuanto a The Wall Street Journal, considerado portavoz del mundo financiero, también apunta a Trump como responsable de que no se diera la "marea roja" (color de los republicanos) que se esperaba en estas elecciones de mitad de mandato.

"Los candidatos republicanos de Trump fracasaron en las urnas en estados que eran claramente 'ganables'. Tal vez estas derrotas sean lo que el partido necesita escuchar antes de 2024", anota el consejo editorial en una pieza de opinión titulada "Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano".

Esta línea argumental la recoge incluso el centrista The Washington Post, que señala en un artículo de opinión que "el país dijo no" a un Partido Republicano "que ofreció rabia y Trump", y añade que a "una mayoría sustancial (58% según la encuesta realizadas a los votantes el día de las elecciones) no le gusta el expresidente".

A medida que Trump va perdiendo popularidad, el reelecto gobernador de Florida, Ron DeSantis, va ganado el favoritismo de los medios, incluso en Fox News, el medio favorito del propio Trump durante años: "Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano", reza el titular de una pieza de opinión de la cadena, cuya autora Liz Peek escribe que "los republicanos están listos para seguir adelante sin Trump".

